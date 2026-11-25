사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 24기 영식과 22기 영숙이 2기 영호의 근황과 결혼관, 스핀오프 촬영 비하인드 등 진솔한 이야기를 나눴다.'나는솔로' 24기 영식이 운영하는 유튜브 채널 '벙벙튜브'에서는 '나는solo 22기영숙! 촌장의딸&아들의 만남!! 😂 촌장의 아픈 손가락!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 게스트로 등장한 22기 영숙은 "현재 유튜브 활동을 잠시 멈추고 재정비 시간을 갖고 있다"고 털어놓았다.이에 24기 영식은 "너무 부담을 갖지 말고 지금처럼 자연스러운 브이로그 형식으로 다시 시작해 보는 것이 어떻겠냐"고 조언했다. 또한 영숙은 "운영하던 어린이집도 잠시 쉬면서 최근 베트남 다낭 여행을 다녀오는 등 여유로운 일상을 보내고 있다"고 근황을 전했다.결혼관과 이상형에 대한 솔직한 생각도 이어졌다. 영숙은 여전히 "결혼에 대한 의지가 강하다"고 밝히며 "외모보다는 사람의 인품과 성품을 중요하게 생각한다"고 설명했다. 그러면서 영숙은 "태평양 같은 마음을 가진, 존경할 수 있는 사람을 만나고 싶다"고 이상형을 구체적으로 언급했다.24기 영식은 영숙과 잘 어울릴 것 같은 인물로 같은 기수인 24기 영수를 적극 추천하며 깜짝 인연 연결에 나섰다. 영식은 24기 영수가 최근 다이어트와 운동을 열심히 하며 철저히 자기 관리를 하고 있다는 점을 강조하며 두 사람의 만남을 긍정적으로 제안했다.과거 출연했던 '나는 솔로' 스핀오프 여행 프로그램인 '지볶행'에 대한 추억도 소환됐다. 두 사람은 프라하와 몽골 편 촬영 당시의 고충과 즐거웠던 기억을 떠올렸으며 특히 몽골 편의 열악했던 화장실 환경 등을 유쾌한 에피소드로 풀어내며 깊은 공감대를 형성했다.마지막으로 영식과 영숙은 서로의 앞날을 응원했고 영식은 영숙이 좋은 인연을 만나 하루빨리 결혼하기를 바란다는 덕담을 건네며 훈훈하게 대화를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr