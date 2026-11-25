장항준 감독이 아내 김은희 작가에게 직접 트로피를 받았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처'

장항준 감독이 아내 김은희 작가에게 직접 트로피를 받았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처'

장항준 감독이 제47회 청룡영화상에서 아내 김은희 작가에게 직접 트로피를 받았다. 2년 전 남편에게 상을 받았던 김은희 작가는 당시의 바람대로 남편에게 상을 건네게 됐다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.한국 영화 최다관객상은 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'에 돌아갔다. 시상자로 나선 배우 유해진과 박지훈은 직접 상을 건넬 분이 따로 있다며 김은희 작가를 무대 위로 불렀다.김은희 작가는 "2년 전에 KBS홀에서 남편한테 상을 받았다. 수상 소감으로 남편한테 상을 주고 싶다고 했는데 이런 뜻깊은 기회를 마련해 주셔서 감사하다"고 말했다. 이어 "진짜 이런 날이 온다"며 감격했다.아내에게 트로피를 받은 장항준 감독은 "침실에 가면 선반에 김은희 작가 트로피만 가득 있는데 드디어 내 칸도 생긴 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "제작진들에게 감사하다. 이 기쁨을 1694만 관객 여러분, 김은희와 함께 나누고 싶다"고 소감을 밝혔다.앞서 김은희 작가는 2024년 제51회 한국방송대상에서 SBS 드라마 '악귀'로 작가상을 받았다. 당시 시상자로 나선 장항준 감독에게 트로피를 받은 김은희 작가는 자신도 남편에게 시상할 기회가 오기를 바란다고 밝혔다. 2년 만에 그 바람이 현실이 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr