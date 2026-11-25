'돌싱N모솔' 5회가 12월 1일 방송된다. / 사진제공=E채널·MBC에브리원 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔' 5회가 12월 1일 방송된다. / 사진제공=E채널·MBC에브리원 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔' 앙큼캣과 어깨가 한 침대에 앉아 아찔한 분위기를 형성한다. 이를 지켜보던 김풍은 카메라가 없었다면 두 사람이 어떤 행동을 했을지 모르겠다며 놀라워한다.지난 24일 방송된 E채널·MBC에브리원 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'(이하 '돌싱N모솔') 4회에서는 사월과 마시멜로의 데이트가 냉랭한 분위기 속에 마무리됐다. 이어 공개된 5회 예고편에는 변화를 결심한 마시멜로의 모습과 새로운 러브라인의 탄생을 예감케 하는 붉은 실 데이트가 담겼다.사월과의 데이트가 뜻대로 풀리지 않은 마시멜로는 인터뷰에서 "내가 잘못했구나 진짜. 변해야겠다. 내가 했던 계획 싹 다 갈아엎겠다"며 결연한 의지를 다진다. 기숙사에서도 고민하는 투플러스에게 "고민하지 마. 고민하면 늦어"라며 연애 조언까지 건넨다.하지만 마시멜로의 변화는 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 앙큼캣과 둘만의 대화를 성사시킨 마시멜로는 "나는 불도저 같은 스타일이거든? 그런 스타일은 어때?"라고 묻는다. 돌아온 대답은 단호한 "싫어요"였다. 이후 홀로 있는 마시멜로는 "아유 진짜!"라며 감정을 터트린다. 급기야 예고편에는 '삐' 소리까지 등장해 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.야간 활동에서는 1기에서 화제를 모았던 운명의 붉은 실 데이트가 진행된다. 붉은 실로 연결된 돌싱녀와 모솔남이 한 침대에 나란히 앉아 서로를 알아가는 랜덤 데이트다. 채정안은 "누군가에게는 굉장한 운명의 선택이 된다"며 기대한다.앙큼캣과 어깨의 데이트에서는 심상치 않은 기류가 감지된다. 얼굴이 발그레해진 채 웃는 두 사람을 보며 채정안은 "뭔가 일이 있었을 것 같은데"라고 추측한다.어깨는 얼굴을 짚으며 "맨정신을 유지할 수 없다"고 말한다. 앙큼캣이 "내가 예뻐 보이고 그래?"라고 묻자 어깨는 망설임 없이 "네"라고 답한다. 어깨는 "한번 기대면 안 돼요?"라며 과감하게 다가간다.두 사람의 모습을 지켜보던 김풍은 "카메라 없었으면 둘이 뭔 짓을 했을지 모르겠는데"라며 놀라워한다. 넉살 역시 "갑자기?"라며 당황한다. 채정안은 "이거 진심이다, 진심이야"라며 두 사람의 감정에 주목한다.앙큼캣에게 거절당한 마시멜로와 새로운 핑크빛 기류를 형성한 앙큼캣, 어깨의 관계가 어떻게 흘러갈지 관심이 쏠린다.'돌싱N모솔' 5회는 오는 12월 1일 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr