개그맨 오정태, 신동엽, 김대희. / 사진=오정태 SNS, 텐아시아DB

방송인 신동엽의 딸이 고교 시절 교내상을 휩쓴 모습. / 사진=신동엽 딸 SNS

개그맨 정종철과 박준형. / 사진=텐아시아DB

개그맨들의 자녀들이 잇따라 국내외 명문대 합격 소식을 전하며 화제를 모으고 있다. 카이스트 조기 입학부터 서울대·연세대·경희대 진학, 캐나다 명문대 5곳 동시 합격까지 각자의 분야에서 성과를 거두면서다.가장 최근 화제를 모은 인물은 오정태다. 그는 최근 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 첫째 딸의 한국과학기술원(KAIST) 합격 소식을 전했다.이날 오정태는 "첫째 딸이 지금 만 16세인데 조기 입학으로 카이스트에 합격했다"고 밝혔다. 현재 과학고등학교에 재학 중인 딸은 고등학교 2학년 과정을 마치고 조기 졸업해 만 17세에 카이스트에 진학할 예정이다.오정태는 딸의 합격증까지 공개하며 기쁨을 감추지 못했다. 같은 날 자신의 SNS에도 "아빠의 무관심과 엄마의 지극정성으로 정우가 카이스트에 조기 입학했다"며 딸을 향한 축하와 응원을 당부했다.방송인 신동엽의 딸 신지효 양도 대학 합격 소식으로 주목받았다. 신 양은 2026학년도 서울대학교 사범대학 체육교육과에 진학했다. 선화예술중학교와 선화예술고등학교에서 발레를 전공한 그는 서울대뿐 아니라 한국예술종합학교 무용원에도 합격해 눈길을 끌었다.두 학교에 중복 합격한 신 양은 최종적으로 서울대 진학을 선택했다. 신동엽은 딸의 진학 소식이 알려졌을 당시 "아이가 열심히 해줬다. 고마울 뿐"이라며 기쁜 마음을 보였다. 또 취미로 시작한 발레를 딸이 좋아해 꾸준히 이어갈 수 있도록 지원했다고 밝혔다.개그맨 김대희의 첫째 딸 김사윤 양은 지난해 연세대학교 의류환경학과에 입학했다. 이후 학업을 이어가던 중 반수를 결심했고, 2026년 한의대 합격 소식을 전했다. 김대희는 방송에서 딸이 연세대 진학 후 다시 입시에 도전하겠다고 했을 때 큰 기대를 하지 않았지만 좋은 결과를 얻었다며 뿌듯함을 전했다.해외 대학에 합격한 개그맨 자녀도 있다. '옥동자'로 잘 알려진 정종철은 아들 정시후 군의 캐나다 명문대 합격 소식을 전했다. 정종철은 지난 2월 자신의 SNS를 통해 고등학교 1학년 때 유학을 위해 캐나다 밴쿠버로 떠난 아들이 대학에 합격했다고 밝혔다.정시후 군은 토론토대학교 세인트조지 캠퍼스를 비롯해 브리티시컬럼비아대학교(UBC), 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, 사이먼프레이저대학교(SFU) 등 지원한 5개 대학에 모두 합격했다. 특히 맥마스터대학교에서 2만5000달러, 웨스턴대학교에서 4만 달러의 장학금 제안까지 받은 것으로 알려져 화제를 모았다.개그맨 박준형과 김지혜 부부의 첫째 딸도 대학 합격 소식으로 축하를 받았다. 박주니 양은 지난해 11월 2026학년도 경희대학교 실용음악 전공에 합격했다. 김지혜는 당시 SNS를 통해 "주니야 고생했어. 합격 축하해. 이렇게 기쁠 줄이야"라는 글을 남기며 딸을 축하했다. 이후 박주니 양은 대학 신입생 발표회에서 직접 기타를 연주하고 자작곡을 선보이는 등 음악 활동을 이어가고 있다.이처럼 개그맨들의 자녀들이 잇따라 대학 합격 소식을 전하면서 누리꾼들 사이에서는 "머리 좋아야 개그맨 한다더니…아빠 닮았네"라는 반응도 나오고 있다. 다만 이들의 진학 성과를 부모의 직업적 특성만으로 설명할 수는 없다. 자녀마다 전공과 진학 과정이 다르고, 각자의 노력과 선택이 있었기 때문이다.눈여겨볼 점은 자녀들이 자신의 관심 분야를 찾아 성과를 거뒀다는 것이다. 과학고에 진학해 카이스트 조기 입학에 성공한 오정태의 딸부터 발레를 전공한 신동엽의 딸, 연세대 진학 이후 새로운 진로에 도전한 김대희의 딸까지 서로 다른 길을 걸어왔다. 부모들 역시 방송과 SNS를 통해 자녀의 노력을 응원하고 성취를 축하했다.무대 위에서는 재치와 입담으로 웃음을 전해 온 개그맨들. 가정에서는 자녀들의 든든한 지원군으로 활약하며 또 다른 기쁨을 누리고 있다. 자녀들이 각자의 자리에서 이뤄낸 성취가 부모들에게도 특별한 순간으로 남고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr