배우 장희진이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 장희진이 메리고라운드컴퍼니와 전속계약을 체결하며 새 출발에 나선다. / 사진제공=메리고라운드컴퍼니

배우 장희진이 메리고라운드컴퍼니와 전속계약을 체결하며 새 출발에 나선다.장희진은 드라마 '내 딸 서영이', '세 번 결혼하는 여자', '공항 가는 길', '악의 꽃', '옷소매 붉은 끝동', '판도라: 조작된 낙원' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 예능 프로그램 '팔로우미', '살짝 미쳐도 좋아' 등에서는 MC로 활약하며 친근한 매력을 선보였다.특히 '악의 꽃'에서는 도해수 역을 맡아 인물의 복잡한 내면과 감정선을 표현했다. 최근에는 '이강에는 달이 흐른다'에서 장정왕후 역으로 분해 비극적인 서사를 그려냈다.장희진은 안방극장뿐만 아니라 연극 무대에서도 활동을 이어가고 있다. 현재 연극 '클로저'를 통해 관객들과 만나고 있으며, 오는 12월 개막하는 '바닷마을 다이어리'에도 합류했다. 그는 이번 작품에서 가족을 책임지는 첫째 사치 역을 맡는다.메리고라운드컴퍼니는 "장희진 배우와 함께하게 되어 매우 기쁘다. 오랜 시간 다양한 작품을 통해 쌓아온 연기 내공과 폭넓은 표현력을 지닌 배우인 만큼, 앞으로 더욱 다채로운 작품과 캐릭터로 대중과 만날 수 있도록 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.메리고라운드컴퍼니에는 배우 소주연, 홍우진, 강채영 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr