신민아와 정호연이 제47회 청룡영화상에서 강렬한 붉은색 드레스를 입고 등장했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

신민아와 정호연이 제47회 청룡영화상에서 강렬한 붉은색 드레스를 입고 등장했다.

배우 신민아와 정호연이 제47회 청룡영화상에서 강렬한 붉은색 드레스를 입고 등장했다. 두 사람은 같은 색상의 드레스를 각기 다른 스타일로 소화해 눈길을 끌었다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다.본 시상식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서 신민아와 정호연은 어깨를 드러낸 튜브톱 형태의 붉은색 드레스를 입고 등장했다. 두 사람 모두 드레스와 같은 계열의 립 메이크업으로 포인트를 줬다.신민아는 별다른 장식 없이 몸선을 따라 자연스럽게 떨어지는 드레스를 선택했다. 긴 웨이브 헤어를 늘어뜨리고 드롭 귀걸이를 착용해 우아한 분위기를 연출했다. 마치 '재혼 황후' 속 나비에가 현실로 나온 듯한 모습이었다.반면 정호연은 비대칭으로 주름이 잡힌 드레스에 붉은색 하이힐을 매치했다. 머리를 깔끔하게 묶어 올려 목과 어깨선을 강조하며 도시적이고 시크한 느낌을 더했다. 건강하게 그을린 피부와 강렬한 붉은색 드레스가 어우러져 섹시한 매력을 자아냈다.두 사람은 본 시상식에서도 수상의 기쁨을 누렸다. 영화 '눈동자'로 여우주연상 후보에 오른 신민아는 청정원 인기스타상을 받았다. '호프'로 신인여우상 후보에 오른 정호연은 작품이 최우수작품상에 선정되면서 동료 배우들과 함께 무대에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr