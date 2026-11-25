유정연이 스크린에 데뷔한 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 멤버이자 배우 유정연이 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(감독 민진기)로 스크린에 데뷔한 소감을 밝혔다.25일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(이하 '신병 더 무비')의 제작보고회가 열렸다. 행사에는 민진기 감독과 배우 김민호, 류경수, 유정연, 남태우, 김요한, 이정현, 장성범, 김희수, 김현규가 참석했다.'신병 더 무비'는 달콤한 휴식을 꿈꾸며 군병원에 입원한 신병즈가 천국이라 믿었던 군병원의 끔찍한 소문을 마주하며 비밀을 파헤치는 이야기다. 드라마 '신병' 시리즈의 세계관을 스크린으로 옮긴 작품이다. 유정연은 미모의 간호장교 유정연을 연기했다.유정연을 캐스팅한 민진기 감독은 유정연의 언니인 배우 공승연과 먼저 작업했다. 그는 "2017년 당시 현장에 정연 씨가 응원하러 왔다"며 "그때 보고 나중에 같이 작업할 기회가 있으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "이 작품 할 때 첫 번째로 떠올렸던 배우가 유정연"이었다고 밝혔다. 그러면서 "2017년에 봤던 모습이 틀리지 않았다"며 "150% 만족했다. 가수로서 최고의 위치에서 활동했지만 배우로서 행보도 기대된다"고 감탄했다.유정연은 "오래 전부터 연기 하고 싶다는 생각을 했다"고 털어놨다. 그는 "트와이스 활동도 많이 하고 건강도 회복하다보니 이제 도전할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.언니인 배우 공승연의 반응에 대해서는 "'네가 알아서 잘 해라'고 했다. 알려주진 않더라"고 고백했다. 이어 "언니가 '알아서 경험해봐야 하고 무너지기도 해봐야된다'고 그랬다"고 말해 웃음을 자아냈다.'신병 더 무비'는 오는 12월 30일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr