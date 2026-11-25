민진기 감독이 영화에 자신감을 나타냈다. / 사진=텐아시아DB

'신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'를 연출한 민진기 감독이 영화에 대한 자신감을 나타냈다.25일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(이하 '신병 더 무비')의 제작보고회가 열렸다. 행사에는 민진기 감독과 배우 김민호, 류경수, 유정연, 남태우, 김요한, 이정현, 장성범, 김희수, 김현규가 참석했다.'신병 더 무비'는 달콤한 휴식을 꿈꾸며 군병원에 입원한 신병즈가 천국이라 믿었던 군병원의 끔찍한 소문을 마주하며 비밀을 파헤치는 이야기다. 드라마 '신병' 시리즈의 세계관을 스크린으로 옮긴 작품이다.민진기 감독은 "2021년도에 '신병' 시리즈를 첫 촬영 했다"며 "5년 동안 드라마를 하면서 우리가 계속 만났고 네 시즌이나 드라마를 만들면서 안방극장에 웃음 준 것 같다"고 소회를 밝혔다. 이어 "전혀 다른 플랫폼인 영화에서 공포와 빵 터지는 웃음 드리고 싶어서 다시 만나게 됐다"고 설명했다.민진기 감독은 "드라마는 군 내부 생활을 중심으로 한 시트콤이었다면 극장은 관객이 극장에 가야 할 명분을 줘야 한다고 생각했다"며 "군필자나 군대에 가지 않은 분도 공감할 수 있는 군 괴담에 집중했다"고 설명했다. 이어 "실제로 30~40년 운영했던 병원에서 촬영했다"며 "실제 많은 배우들이 무서워했고 현장 근처 숙소에 있을 때도 여러 번 가위에 눌렸다"고 덧붙였다.'신병' 시리즈를 영화로 옮기면서 배우 유정연과 류경수가 합류했다. 민 감독은 "이분들이 합류해줘서 감사하다"며 "이번 연말 정말 재밌는 시간을 드릴 수 있을 것"이라고 자신감을 내비쳤다.'신병 더 무비'는 오는 12월 30일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr