Former fx Member Amber Liu / Web Capture

그룹 에프엑스(f(x)) 출신 엠버(Amber Liu)가 결혼과 출산, 연애에 대한 변화한 가치관을 솔직하게 털어놓으며, 비혼이나 무자녀의 삶 역시 긍정적으로 받아들이게 되었다고 밝혔다.엠버는 최근 자신의 SNS에 '오늘의 어른 삶에 대한 단상(just adult life thoughts of the day)'이라는 제목의 약 3분 분량 영상을 게재하고, 30대 중반에 접어들며 마주한 현실과 과거에 그렸던 미래 사이의 간극에 대해 이야기했다.영상에서 엠버는 당초 예상했던 삶의 모습과 현재가 달라졌다고 밝혔다. 그는 "나는 34세의 미혼 여성이다. 지금쯤이면 결혼해서 아이 한두 명쯤은 있을 줄 알았다"면서도 "지금 시점에서는 결혼을 하지 않을 수도, 평생 아이를 갖지 않을 수도 있다. 하지만 나는 그것도 괜찮다"고 말했다.주변 지인들의 변화 역시 자신의 삶을 되돌아보는 계기가 됐다. 엠버는 많은 친구들이 가정을 꾸리면서 자연스럽게 이모이자 대모 역할을 맡게 되었다며 "친구들 대부분이 결혼해 아이가 있고, 나는 이모이자 대모가 되었다"고 전했다. 이어 육아의 직접적인 책임 없이 아이들과 시간을 보낼 수 있는 이른바 '멋진 이모'의 장점에 대해 "선물을 들고 나타나 아이들에게 세상에서 가장 멋진 사람이 된 뒤, 집으로 돌아가면 된다"고 농담을 건넸다.현재 연애가 삶의 우선순위가 아니라고 밝힌 엠버는 연애에 큰 관심이 없는 편이라면서도, 향후 마음가짐이 달라져 6개월 뒤에 갑작스럽게 결혼을 발표할 가능성도 열려 있다고 유쾌하게 덧붙였다.무엇보다 엠버는 과거에 세웠던 인생의 기준 때문에 현재의 자신을 자책할 필요가 없다는 점을 분명히 했다. 그는 "어린 시절 엠버의 희망과 꿈이 지금의 엠버에게 죄책감을 느끼게 할 필요는 전혀 없다"며 각자 다른 삶의 속도와 방식을 존중하고 현재의 삶에 충실하겠다는 뜻을 전했다. 해당 영상에는 엠버의 생각에 공감하며 비혼과 다양한 삶의 형태에 대한 의견을 나누는 팬들의 댓글이 이어졌다.한편 엠버는 2009년 SM엔터테인먼트 걸그룹 에프엑스로 데뷔해 '라차타(LA chA TA)', '일렉트릭 쇼크(Electric Shock)', '포 월스(4 Walls)' 등 다수의 히트곡으로 활동했다. 2019년 소속사를 떠난 뒤에는 글로벌 솔로 아티스트로 행보를 이어가고 있으며, 지난 7월 싱글 '어 리틀 메스드 업(a little messed up)'을 발표했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr