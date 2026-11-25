할리우드 배우 제시카 알바가 전남편 캐시 워렌과의 이혼을 올해 2월 확정했다. / 사진=제시카 알바 SNS

할리우드 배우 제시카 알바(45)가 전남편 캐시 워렌(47)에게 은퇴연금 약 8억 원을 추가로 넘겨주게 됐다. 앞서 이혼에 따른 재산 분할로 약 42억 원을 지급하기로 합의한 데 이은 결정이다.미국 연예매체 TMZ에 따르면 로스앤젤레스카운티 고등법원은 지난 20일(현지시간) 알바의 은퇴연금 가운데 57만7481달러(약 8억 원)를 워렌에게 이전하라고 명령했다. 해당 금액은 알바의 회사 아너바(HonorBar Inc.) 명의로 가입된 이익공유형 퇴직연금에서 지급되며 올해 6월 30일 기준 적립금을 바탕으로 산정됐다.다만 실제 워렌이 받는 금액은 연금이 이전되는 시점에 따라 달라질 수 있다. 산정 기준일 이후 발생한 투자 수익이나 손실이 반영되기 때문이다. 이번에 정해진 금액 외에 워렌이 해당 연금에서 추가로 받을 몫은 없으며 나머지 잔액은 알바가 보유한다.이번 법원 명령은 지난 2월 확정된 이혼 합의에 따른 재산 분할과는 별개다. 당시 두 사람은 서로 배우자 부양비를 지급하지 않기로 합의했다. 대신 알바가 재산 분할 과정에서 발생한 차액을 정산하기 위해 워렌에게 총 300만 달러(약 42억 원)를 지급하기로 했다. 해당 금액은 150만 달러씩 두 차례에 나눠 전달된다.알바가 전남편에게 거액을 지급하는 배경에는 미국 캘리포니아주의 재산 분할 제도가 있다. 두 사람은 결혼 전 혼전계약서를 작성하지 않았으며, 캘리포니아주에서는 원칙적으로 혼인 기간에 형성한 공동재산을 동등하게 나누도록 규정하고 있다.알바와 워렌은 2004년 영화 '판타스틱 4'에서 만나 2008년 결혼했다. 그러나 2024년 12월 결혼 16년 만에 별거에 들어갔고, 알바는 이듬해 1월 SNS를 통해 결별 사실을 알렸다. 이후 2025년 2월 이혼 소송을 제기했으며 올해 2월 이혼이 확정됐다. 두 사람은 슬하에 둔 세 자녀의 양육권을 공동으로 갖기로 했다.알바는 워렌과 별거한 뒤 11세 연하 배우 대니 라미레즈(34)와 새로운 연애를 시작했다. 지난해 7월 열애설이 불거진 두 사람은 같은 해 11월 SNS에 함께 찍은 사진을 공개하며 교제 사실을 알렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr