유정연이 '신병 더 무비'를 통해 스크린에 데뷔한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 멤버이자 배우 유정연이 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(감독 민진기)에 출연한 계기를 밝혔다.25일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'(이하 '신병 더 무비')의 제작보고회가 열렸다. 행사에는 민진기 감독과 배우 김민호, 류경수, 유정연, 남태우, 김요한, 이정현, 장성범, 김희수, 김현규가 참석했다.'신병 더 무비'는 달콤한 휴식을 꿈꾸며 군병원에 입원한 신병즈가 천국이라 믿었던 군병원의 끔찍한 소문을 마주하며 비밀을 파헤치는 이야기다. 영화는 드라마 '신병' 시리즈의 세계관을 스크린으로 옮긴 작품으로, 유정연은 미모의 간호장교 유정연을 연기했다. 그의 첫 스크린 작품이기도 하다.유정연은 떨리는 목소리로 말문을 열었다. 그는 "'신병'이 워낙 많은 사랑을 받고 있던 시리즈여서 참여하게 된 게 너무 큰 영광이고 감사했다"며 소감을 밝혔다. 이어 "첫 작품이다 보니 많이 부족했다. 그래도 이쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.유정연은 작품을 선택한 이유로 "'신병'을 재밌게 봤다"고 털어놨다. 그러면서 "나의 캐릭터를 잘 보여줄 수 있는 간호장교 역할이 들어왔는데 조금 더 편하고 수월하게 할 수 있을 것 같아서 합류했다"고 설명했다. 또 캐릭터에 대해 "군병원의 사고를 단순하게 보고 지나가지 않는 인물"이라고 소개했다.'신병 더 무비'는 오는 12월 30일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr