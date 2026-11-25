추성훈이 은퇴 소감을 밝혔다./사진제공=SBS Plus·MBN

추성훈이 은퇴 소감을 밝혔다./사진제공=SBS Plus·MBN

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 링 위에서 마지막 은퇴 인사를 건네며 22년간의 선수 생활에 마침표를 찍었다.지난 24일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도' 최종회에서는 추성훈, 김종국, 안재현의 마지막 여행기와 추성훈의 은퇴 경기 현장이 공개됐다. 이날 방송은 유료플랫폼 전국 기준 SBS Plus 0.3%, MBN 0.7%의 시청률을 기록했다. 지난달 6일 첫 방송 이후 전국 기준 SBS Plus는 0.2~0.4%, MBN은 0.5~1.0%대의 시청률 추이를 보였다.마나도 여행 마지막 날 세 사람은 보트를 타고 무인도인 리하가섬을 찾았다. 바나나보트가 뒤집혀 바다에 빠지면서 추성훈의 명품 S사 선글라스를 잃어버리는 해프닝과 투명 카약 경주로 웃음을 안긴 데 이어, 해변 만찬에서는 추성훈이 맨손으로 랍스터 껍데기를 까고 김종국이 안재현에게 새우를 까주는 등 끈끈한 동료애를 보였다. 식사 자리에서 추성훈은 은퇴전을 앞둔 심경을 담담하게 털어놨다.촬영을 마친 지 4개월 뒤, 추성훈의 은퇴 경기장에는 안재현과 김종국을 비롯해 장혁, 마선호, 대만 편 멤버 지코까지 총출동해 응원에 나섰다. 세상을 떠난 아버지의 사진을 들고 어머니와 함께 입장한 추성훈은 마지막 승부를 앞두고 큰절을 올렸다.상대 선수 크리스 리벤과의 경기를 마친 추성훈은 마이크를 잡고 어머니에게 가장 먼저 감사 인사를 전했다. 그는 "이제 걱정 안 하셔도 된다. 이제는 안 싸우니까"라고 말해 현장을 뭉클하게 했다. 이어 파이트머니 전액을 격투기 후배들에게 기부하겠다고 밝힌 뒤 딸 추사랑을 향해 "우리 아기 이번에 용돈 없다. 미안하다"고 농담을 건네 분위기를 풀었다.북받치는 감정을 추스른 추성훈은 "나 추성훈, 격투기 인생 XX 재밌었다"고 욕설을 외친 뒤 22년을 함께한 글러브를 링 위에 내려놓고 다시 큰절을 올렸다. 객석에서 이를 지켜보던 아내 야노 시호와 딸 추사랑은 눈시울을 붉혔고, 김종국과 안재현 역시 울컥한 표정을 감추지 못했다. 지코는 끝내 오열했다. 링에서 내려온 추성훈은 딸을 끌어안은 뒤 입장곡 '타임 투 세이 굿바이'가 울려 퍼지는 가운데 어머니의 손을 잡고 무대를 떠났다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr