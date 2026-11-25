방송인 김종민과 그룹 슈퍼주니어 신동이 5년 만에 '대탈출' 시리즈로 돌아온다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김종민과 그룹 슈퍼주니어 신동이 5년 만에 '대탈출' 시리즈로 돌아온다. / 사진 제공 : 티빙(TVING)

방송인 김종민과 그룹 슈퍼주니어 신동이 5년 만에 '대탈출' 시리즈로 돌아온다.오는 12월 2일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'은 기묘한 도시괴담 속에 갇힌 출연진의 탈출 과정을 담은 예능 프로그램이다.오랜만에 시리즈에 합류한 김종민은 "정말 응원해 주시고 기다려주신 분들이 생각보다 너무 많아서 진심으로 감사했다. 동생들과 잘 어우러져서 탈출해 보겠다"고 소감을 밝혔다.신동은 촬영장에 들어서자마자 긴장감을 느꼈다고 고백했다. 그는 "5년 만에 '대탈출' 시리즈로 다시 인사드린다. 촬영장에 들어서자마자 다리부터 떨리는 걸 보고 제대로 돌아왔구나 싶었다. 종민이 형이랑 같이 돌아와서 더 든든했다. 기다려주신 분들께 정말 감사드린다"고 말했다.강호동에게 조언을 받았다는 사실도 밝혔다. 신동은 "호동이 형이 '어디서든 단서는 반드시 존재한다'는 말을 남겨 줬다. 그 말 믿고 이번에도 끝까지 찾아서 꼭 탈출하겠다"고 전했다.이번 시즌 맏형이 된 김종민은 동생들과의 호흡에 만족감을 드러냈다. 그는 "저도 오랫동안 방송 생활을 해왔지만 이렇게 호흡이 맞기가 쉽지 않다. 동생들의 배려 덕분인 것 같다"고 말했다.기존 시즌에서 '간헐적 천재'라는 별명을 얻었던 김종민은 자신의 활약에 대해 "이번에는 진짜 간헐적이라 찾기 쉽지 않지만 오랜만에 온 만큼 열심히 했다"고 너스레를 떨었다.팀의 브레인으로 활약했던 신동도 5년의 공백을 실감했다. 그는 "솔직히 첫 탈출 때는 녹이 좀 슬어있었다"며 "예전 같으면 바로 보였을 단서가 한 박자 늦게 보이더라. 제작진도 그동안 칼을 갈았는지 한 번 더 꼬아서 생각해야 풀리는 문제가 많아서 난이도는 확실히 올라갔다"고 털어놨다.유병재와의 경쟁 구도에 대해서도 입을 열었다. 신동은 "대장이 둘이라 부딪힐까 했는데 막상 해 보니 병재는 이야기 흐름을 크게 읽고, 저는 단서를 하나씩 쪼개서 답을 좁혀 가는 스타일이라 역할이 딱 나뉘었다"고 설명했다.'대탈출 : 도시괴담'은 오는 12월 2일 오후 6시 티빙에서 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr