배우 김유정과 박진영이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정과 박진영이 TV-OTT 통합 출연자 화제성에서 나란히 1위와 2위를 차지했다. / 사진=펀덱스 캡처

배우 김유정과 박진영이 TV-OTT 통합 출연자 화제성에서 나란히 1위와 2위를 차지했다. 두 사람이 주연을 맡은 '100일의 거짓말'은 프로그램 화제성에서 2위를 기록했지만, 출연자 부문에서는 상위 두 자리를 모두 차지했다.24일 화제성 분석 회사 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 3주 차 TV-OTT 통합 출연자 화제성 조사에서 김유정은 3.20%로 전체 1위에 올랐다. 같은 작품에 출연 중인 박진영은 3.05%를 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 두 사람은 '100일의 거짓말'에서 로맨스 호흡을 맞추고 있다.두 배우가 출연하는 tvN 드라마 '100일의 거짓말'은 일제강점기를 배경으로 첩보와 로맨스를 결합한 작품이다. 앞서 발표된 프로그램 화제성에서는 8.20%로 전체 2위를 기록했다. 1위인 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'(10.79%)에는 미치지 못했지만, 출연자 화제성에서는 김유정과 박진영이 나란히 선두에 섰다.3위와 4위는 '굿파트너2'에 출연 중인 장나라와 김혜윤이 차지했다. 장나라는 2.09%, 김혜윤은 2.03%를 기록했다. 두 배우가 같은 작품으로 상위권에 이름을 올리면서 '100일의 거짓말'에 이어 한 작품의 출연자 두 명이 나란히 순위에 오른 사례가 됐다. 5위는 '나의 유죄인간'의 설인아로, 화제성 점유율 1.85%를 기록했다. 해당 작품은 프로그램 화제성에서 3.40%로 6위에 올랐다.6위는 '재혼 황후'의 이종석으로 1.68%를 기록했다. 이어 '데블스 플랜: 데드 어게인'의 장동민이 1.62%로 7위에 자리했다. '데블스 플랜3'는 프로그램 전체 화제성 1위를 차지했으나, 출연자 부문에서는 장동민이 7위에 올랐다. 8위는 '재혼 황후'의 신민아로 1.57%를 기록했다. 이어 '라이어'의 유연석이 1.53%로 9위, '재혼 황후'의 주지훈이 1.45%로 10위를 차지했다.이번 출연자 화제성 상위 10위에는 '100일의 거짓말'과 '굿파트너2'에서 각각 2명, '재혼 황후'에서 3명이 이름을 올렸다. 나머지는 '나의 유죄인간', '데블스 플랜3', '라이어' 출연자들이 한 명씩 포함됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr