엑소 카이가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 엑소 카이가 비투비 이창섭의 뒤를 이어 웹예능 '전과자'에 합류한 뒤 겪었던 고충을 털어놨다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 엑소 카이가 비투비 이창섭의 뒤를 이어 웹예능 '전과자'에 합류한 뒤 겪었던 고충을 털어놨다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

그룹 엑소 카이가 비투비 이창섭의 뒤를 이어 웹예능 '전과자'에 합류한 뒤 겪었던 고충을 털어놨다.지난 24일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립'에는 엑소의 새로운 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 게스트로 출연했다. 지난해 사회복무요원으로 대체 복무를 마친 카이는 소집 해제 약 한 달 만에 '살롱드립'을 찾은 바 있다. 이날 그는 "지난 출연 이후 1년 넘게 지난 것 같은데 그사이 내가 많이 성장했다"며 자신감을 내비쳤다.세훈은 카이가 '전과자'에 출연한 이후 달라졌다고 이야기했다. 그는 "확실히 여유가 있다. 끌고 가는 진행 같은 것들이 너무 좋다고 매일 얘기한다. 혼자 하기 쉽지 않은데 다 이끌어가는 것 보고"라며 카이의 진행 능력을 칭찬했다. 그러나 카이는 '전과자' 출연 초반 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 첫 촬영 당시를 회상하며 "마음이 힘겨웠다. 내가 INFJ인데 낯도 정말 많이 가린다"고 고백했다.낯선 학생들에게 먼저 다가가 인터뷰하고 친밀감을 형성해야 하는 촬영 방식이 부담스러웠다는 것. 카이는 "처음에는 진짜 너무 힘들고 못 하겠더라"고 솔직하게 이야기했다. 특히 '전과자'에 합류하게 된 계기에 관해서는 "납치되듯이 했다"고 답해 웃음을 안겼다.이제는 촬영에 적응했다는 카이는 "저 프로입니다?"라며 "오늘도 프로 마인드를 가지고 왔다"고 너스레를 떨었다. 앞서 '전과자'의 MC는 비투비 이창섭이 맡았다. 이창섭은 2022년 11월부터 2025년 2월까지 약 2년 3개월간 프로그램을 이끌며 인기를 끌었다. 이후 카이가 바통을 이어받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr