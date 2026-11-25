그룹 엑소 카이가 비투비 이창섭의 뒤를 이어 웹예능 '전과자'에 합류한 뒤 겪었던 고충을 털어놨다.
지난 24일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립'에는 엑소의 새로운 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 게스트로 출연했다. 지난해 사회복무요원으로 대체 복무를 마친 카이는 소집 해제 약 한 달 만에 '살롱드립'을 찾은 바 있다. 이날 그는 "지난 출연 이후 1년 넘게 지난 것 같은데 그사이 내가 많이 성장했다"며 자신감을 내비쳤다. 세훈은 카이가 '전과자'에 출연한 이후 달라졌다고 이야기했다. 그는 "확실히 여유가 있다. 끌고 가는 진행 같은 것들이 너무 좋다고 매일 얘기한다. 혼자 하기 쉽지 않은데 다 이끌어가는 것 보고"라며 카이의 진행 능력을 칭찬했다. 그러나 카이는 '전과자' 출연 초반 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 첫 촬영 당시를 회상하며 "마음이 힘겨웠다. 내가 INFJ인데 낯도 정말 많이 가린다"고 고백했다. 낯선 학생들에게 먼저 다가가 인터뷰하고 친밀감을 형성해야 하는 촬영 방식이 부담스러웠다는 것. 카이는 "처음에는 진짜 너무 힘들고 못 하겠더라"고 솔직하게 이야기했다. 특히 '전과자'에 합류하게 된 계기에 관해서는 "납치되듯이 했다"고 답해 웃음을 안겼다.
이제는 촬영에 적응했다는 카이는 "저 프로입니다?"라며 "오늘도 프로 마인드를 가지고 왔다"고 너스레를 떨었다. 앞서 '전과자'의 MC는 비투비 이창섭이 맡았다. 이창섭은 2022년 11월부터 2025년 2월까지 약 2년 3개월간 프로그램을 이끌며 인기를 끌었다. 이후 카이가 바통을 이어받았다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 24일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립'에는 엑소의 새로운 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 게스트로 출연했다. 지난해 사회복무요원으로 대체 복무를 마친 카이는 소집 해제 약 한 달 만에 '살롱드립'을 찾은 바 있다. 이날 그는 "지난 출연 이후 1년 넘게 지난 것 같은데 그사이 내가 많이 성장했다"며 자신감을 내비쳤다. 세훈은 카이가 '전과자'에 출연한 이후 달라졌다고 이야기했다. 그는 "확실히 여유가 있다. 끌고 가는 진행 같은 것들이 너무 좋다고 매일 얘기한다. 혼자 하기 쉽지 않은데 다 이끌어가는 것 보고"라며 카이의 진행 능력을 칭찬했다. 그러나 카이는 '전과자' 출연 초반 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 첫 촬영 당시를 회상하며 "마음이 힘겨웠다. 내가 INFJ인데 낯도 정말 많이 가린다"고 고백했다. 낯선 학생들에게 먼저 다가가 인터뷰하고 친밀감을 형성해야 하는 촬영 방식이 부담스러웠다는 것. 카이는 "처음에는 진짜 너무 힘들고 못 하겠더라"고 솔직하게 이야기했다. 특히 '전과자'에 합류하게 된 계기에 관해서는 "납치되듯이 했다"고 답해 웃음을 안겼다.
이제는 촬영에 적응했다는 카이는 "저 프로입니다?"라며 "오늘도 프로 마인드를 가지고 왔다"고 너스레를 떨었다. 앞서 '전과자'의 MC는 비투비 이창섭이 맡았다. 이창섭은 2022년 11월부터 2025년 2월까지 약 2년 3개월간 프로그램을 이끌며 인기를 끌었다. 이후 카이가 바통을 이어받았다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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