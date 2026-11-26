황윤성이 초대형 규모의 부친 농장을 공개한다./사진제공=KBS

황윤성이 초대형 규모의 부친 농장을 공개한다./사진제공=KBS

가수 황윤성이 초대형 규모의 부친 농장을 공개한다.오는 26일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 황윤성과 이찬원의 시골 여행기가 그려진다.이날 황윤성은 자신의 축하 파티를 열어준 이찬원과 함께 고향 시골길을 걸으며 힐링을 만끽했다. 두 사람을 맞이한 황윤성의 아버지는 바쁜 일정 속에서도 찾아온 두 사람을 두 팔 벌려 환영한다. 특히 친아들인 황윤성보다 아들 친구인 이찬원을 더욱 반기는 모습으로 웃음을 자아낸다.이어 두 사람은 아버지를 따라 농장 구경에 나선다. 황윤성의 아버지는 넓은 밭은 물론 대형 창고와 대형 저장 냉장고, 고가의 농기계와 양계장까지 보유하고 있어 모두를 놀라게 한다. 이를 지켜보던 '편스토랑' 출연진은 "농장 구경이 아니라 거의 마을 구경", "황윤성 알고 보니 도련님이었네"라며 감탄한다.농장을 둘러본 뒤 황윤성의 아버지는 "할아버지가 물려주신 금이 있다. 보러 가자"고 말해 이목을 집중시킨다. 전혀 알지 못했던 금의 존재에 황윤성 역시 눈을 반짝이며 기대감을 내비친다.황윤성의 아버지는 오랜만에 방문한 두 사람을 위해 돼지 한 마리를 통으로 준비한다. 다만 고기를 먹기 전 두 사람에게 뜻밖의 미션이 주어지면서 현장이 술렁였다는 후문이다.'편스토랑'은 26일 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr