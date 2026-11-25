'호프'가 제47회 청룡영화상에서 최우수작품상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

'호프'가 제47회 청룡영화상에서 최우수작품상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

영화 '호프'가 제47회 청룡영화상에서 최우수작품상의 영예를 안았다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행됐다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상했다.최우수작품상 후보에는 '군체'(감독 연상호), '세계의 주인'(감독 윤가은), '암살자(들)'(감독 허진호), '왕과 사는 남자'(감독 장항준), '호프'(감독 나홍진)가 이름을 올렸다. 쟁쟁한 작품들이 후보에 오른 가운데 청룡영화상의 마지막 트로피는 '호프'에 돌아갔다.무대에 오른 나홍진 감독은 "칸에서 이렇게 주시지 왜 여기서 이렇게"라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 나 감독은 촬영하는 동안 배우 및 스태프와 함께하는 시간이 계속되기를 바랐다며 애정을 나타냈다. 그는 배우들과 스태프를 향해 "진심으로 잘하셨다. 너무 멋있었고 함께하게 돼서 진심으로 영광스러웠다"고 말했다.함께 무대에 오른 배우 조인성도 수상 소감을 밝혔다. 조인성은 "참 고생 많았던 작품이다. 새로운 것들을 만들어내려고 한순간도 포기하지 않았던 감독님, 배우들, 스태프 덕분에 이런 작품이 나왔다"고 말했다. 이어 영화는 관객과 만났을 때 완성된다며 "'호프'를 응원해 주시고 사랑해 주셨던 관객분들께 모든 영광을 돌리겠다"고 감사 인사를 전했다.정호연은 "'호프'라는 작품을 하면서 정말 두려움이 컸는데 즐거움이 두려움을 이긴 것 같다"며 "그런 현장을 만들어 준 나홍진 감독과 스태프들에게 감사하다"고 말했다. 음문석 역시 "즐거운 현장이었다. 이런 영화를 살면서 다시 찍을 수 있을까 싶었다"고 소회를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr