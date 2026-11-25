이미지 크게보기 '유 퀴즈 온 더 블럭' 그룹 플라이 투 더 스카이가 열애설과 불화설의 속사정을 전했다. / 사진 = tvN '유퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 그룹 플라이 투 더 스카이가 열애설과 불화설의 속사정을 전했다.25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 7년 만에 다시 뭉친 플라이 투 더 스카이가 출연했다.이날 브라이언은 공백기에 대해 "그동안 제가 목 상태가 안 좋았다"며 "환희가 '브라 목이 안 좋으면 쉬어야지'라고 얘기해줬다"고 고마움을 표했다.이에 유재석은 두 사람을 향한 오해를 두고 "두 분이 무대에 서면 화해했구나, 둘이 갈라서면 불화구나 (한다)"고 설명했다. 환희 역시 "되게 모순이다. 앨범 내면 사귀는 거고 그러다가 1, 2년 못 하면 또 싸웠나 느낌"이라며 답답함을 내비쳤다.불화설의 시작으로는 두 사람이 노래 내내 등을 진 채 열창한 라디오 '미씽유' 무대가 꼽혔다.환희는 당시를 떠올리며 "화가 너무 나는데 말로 이길 수가 없어서 쓰레기통을 때려 부쉈다"며 "올라가자마자 연기자처럼 웃으면서 화음 넣고, 내가 이상한 건가? 정상이 아니었던 것 같다"고 회상했다. 그러자 브라이언은 "연예인들 다 정상은 아니다. 이렇게 많은 사람들 앞에서 연기할 수 있다는 거 정상 아니다"라고 거들었다.열애설에 대해서는 환희가 "사귀진 않았다 저희가"라며 선을 그었다. 곧이어 브라이언은 "절대. 침대도 따로 썼다. 숙소 생활할 때"라며 쐐기를 박았다.한편 플라이 투 더 스카이는 1999년 가요계에 첫발을 내디딘 R&B 듀오로, '가슴 아파도', '미싱 유(Missing You)', '데이 바이 데이(Day By Day)' 등을 히트시켰다. 두 사람은 이번 컴백으로 2019년 이후 7년 만에 완전체로 팬들을 만난다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr