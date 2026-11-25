이미지 크게보기 그룹 아이브 장원영과 안유진의 레드카펫 포즈를 두고 갑론을박이 이어지고 있다. / 사진 = Mnet

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그룹 아이브 장원영과 안유진의 레드카펫 포즈를 두고 갑론을박이 이어지고 있다.아이브는 지난 21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫에 완전체로 섰다.문제의 장면은 단체 포토타임에서 나왔다. 양옆 멤버들이 정면을 향해 단정하게 선 사이, 가운데 자리한 장원영과 안유진만 허리를 비틀어 어깨 너머로 카메라를 돌아봤다.장원영은 윤기 흐르는 브라운 홀터넥 롱드레스로 허리부터 발끝까지 매끈한 곡선을 그렸다. 불가리 앰배서더인 그는 귀와 목, 손목은 물론 양손 반지까지 주얼리로 채웠고, 누리꾼들은 이를 합산하면 약 1억 원에 달한다고 추산했다.반면 안유진은 가느다란 끈의 블랙 드레스 한 벌로 승부했다. 목걸이와 팔찌는 과감히 덜어 냈고, 허리까지 흘러내린 흑발 웨이브와 탄탄한 실루엣이 장신구의 빈자리를 대신했다.두 사람의 포즈는 곧장 찬반 논쟁으로 번졌다. 일부 누리꾼은 "포즈가 과함. 적당히 할 줄 아는 것도 프로다", "그룹이 나와서 저렇게 포즈하는 건 처음 봐서 적응 안 되긴 해", "리더면 멤버 같이 챙기고 아우르고 해야지. 나머지 넷은 들러리야 뭐야"라며 아쉬움을 드러냈다. 드라마 '별에서 온 그대'의 한 장면 같다거나 '척추뼈 꺾기 경쟁'이라는 우스갯소리도 쏟아졌다.반면 다른 누리꾼들은 "카메라가 두 명씩 잡아주고 있었는데 저 둘 차례 와서 잠깐 포즈한 거임", "가을-레이, 원영-유진, 이서-리즈 이렇게 2명씩 잡혔는데 원영-유진 둘이 잡혔을 때만 저거 한 거임"이라며 두 사람을 감쌌다. 특히 아이브를 두고 그룹이 아니라 '개인사업자들의 모임' 같다는 반응까지 나왔다.한편 아이브는 이번 'MAMA'에서 베스트 피메일 그룹 등 2관왕에 올랐다. 내년 1월 29일부터 31일까지는 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 콘서트를 연다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr