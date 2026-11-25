배우 이상아의 딸 윤서진이 엄마를 쏙 빼닮은 미모를 자랑했다.윤서진은 최근 자신의 SNS에 "아울렛 들렀다가 집 갈때 크리스피 사가는거 잊지마.. 냠냐미"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤서진은 아울렛을 방문해 쇼핑을 즐기는 모습이다. 윤서진은 광택이 돋보이는 브라운 컬러의 패딩에 아이보리색 니트 비니를 매치해 감각적인 겨울 패션을 완성했다. 여기에 무테안경을 착용해 세련되면서도 귀여운 매력을 더했다.특히 윤서진은 엄마 이상아의 리즈 시절을 연상케 하는 인형 같은 이목구비로 시선을 사로잡았다. 커다란 눈망울과 오뚝한 콧대, 도톰한 입술까지 우월한 미모 유전자가 돋보인다. 뽀얀 피부와 갸름한 얼굴형 역시 엄마를 빼닮은 모습이다.이상아는 1980~1990년대 하이틴 스타로 활약하며 당대 대표 미녀 배우로 사랑받았다. 딸 윤서진 역시 엄마에게 물려받은 화려한 이목구비와 남다른 패션 감각으로 주목받고 있다.한편 이상아는 세 차례 결혼과 이혼을 경험했으며 슬하에 딸 윤서진을 두고 있다. 윤서진은 SNS를 통해 패션과 뷰티, 일상 등을 공유하며 인플루언서로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr