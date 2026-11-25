고수가 '나인 투 식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

고수(48)가 한층 슬림해진 비주얼로 감탄을 자아냈다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이형민 감독과 배우 박민영, 육성재, 고수가 참석했다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 워러밸 로맨스 작품이다.제작발표회를 위해 이틀 만에 급하게 살을 뺐다는 고수는 이날 한층 슬림해진 모습으로 포토라인에 섰다. 고수는 앞서 출연한 SBS '틈만 나면,'에서 눈가에 깊게 잡히는 주름 등 세월의 흔적이 고스란히 보인 바 있다.이성 100%의 엘리트 본부장 박현태로 15년 만에 로맨스물로 돌아오는 고수는 "돌아와서 너무 좋다"며 "내가 본부장 역할을 했지만, 상사로서 변화하는 모습들도 담으려고 노력했다"고 밝혔다.박민영은 고수와 호흡을 맞춘 소감에 대해 "저 멀리서 걸어오는데 '와, 로맨스다', '눈빛이 멜로다' 라고 생각했다. 둘이서 어른 멜로를 찍어보는 게 어떠냐고 할 정도로 멋진 눈빛을 장착하고 있다. 어렸을 때 오빠의 드라마를 보고 자란 세대라, 실제로도 정말 멋있으셨다"고 말했다. 육성재, 고수 캐릭터 중 누구에게 더 설렜냐고 묻자 박민영은 "둘 다에게 설렜다. 너무 다른 눈빛이어서 보는 분들도 선택하기 힘들 수 있을 것 같다"고 밝혔다.고수는 "이 작품을 하면서 첫 번째로 생각한 게, 두 동생이 편하게 연기하길 바랐다. 근데 박민영, 육성재 모두 현장에서 나를 그렇게 불편해하지 않더라"며 웃었다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr