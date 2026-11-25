농구선수 이관희와 방송인 홍진경. / 사진=이관희, 홍진경 각 SNS

사진=이관희, 홍진경 각 SNS

'솔로지옥3' 출신 농구선수 이관희가 결혼식 민폐 하객 논란으로 사과한 가운데, 과거 방송인 홍진경을 향해 내뱉은 발언도 다시 주목받고 있다.이관희는 지난 1월 자신의 유튜브 채널 '농구선수갓관희'에서 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 윤하빈과 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5'를 리뷰했다.당시 이관희는 프로그램 패널로 출연한 홍진경을 언급하며 "제가 이 얘기를 하고 싶었는데, 진경 누나 연애도 잘 모를 것 같은데 저기서 연애 훈수를 두는 게 화가 난다"고 말했다. 이어 "솔직히 진경 누나가 나보다 연애를 더 잘할 거라고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.이를 듣던 윤하빈은 다소 당황한 듯 "저와 무관한 얘기"라며 선을 그었다. 그러나 이관희는 "진경 누나는 안 맞는 것 같다"며 "진경 누나, 잘 좀 해라. 재미없다"고 말해 무례하다는 지적을 받았다.이후 홍진경은 자신의 인스타그램에 '솔로지옥', '사과지옥'이라는 해시태그와 함께 이관희와 주고받은 메시지 캡처본을 공개했다.공개된 메시지에서 이관희는 "정말 좋아하는 누나인데 이렇게 논란을 만들어 죄송하다"며 장문의 사과를 전했다. 이에 홍진경은 "진짜 사과 좀 그만해"라며 "나도 방송하다 보면 본의 아니게 말실수를 많이 한다"고 답해 이관희의 사과를 받아들였다.이관희는 최근 연인 유시은과 함께 '민폐 하객'으로 지목되며 또다시 논란의 중심에 섰다. 사건은 지난달 비연예인 연인과 결혼식을 올린 '솔로지옥3' 출신 윤하정이 최근 자신의 결혼식에서 벌어진 일화를 공개하면서 불거졌다.윤하정은 "제 결혼식을 자기들 결혼식 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다"며 한 커플이 신랑 신부의 입장 전 버진로드를 걸어 다니고 결혼식 상황극을 벌였다고 밝혔다.이후 유시은이 자신의 유튜브 채널에 공개했던 결혼식 방문 브이로그 속 장면이 윤하정의 설명과 일치하면서 해당 커플이 이관희와 유시은이라는 추측이 확산했다.논란이 커지자 두 사람은 지난 24일 각자의 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 신랑 신부가 입장하기도 전에 버진로드를 걸었던 행동에 대해 "무지하고 경솔했다"며 잘못을 인정했다. 다만 "혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 일절 하지 않았다"며 일부 내용에 대해서는 사실관계를 바로잡았다.한편 이관희는 2011년 프로농구 선수로 데뷔해 현재 서울 삼성 썬더스에서 활약하고 있다. 2023년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 당시 방송에서 최종 커플로 이어지지 않았던 유시은과 이후 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 7월 열애 사실을 공개하며 공식적으로 연인 관계를 인정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr