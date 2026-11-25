최종 선택을 앞두고 출연진의 러브라인이 흔들린다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 솔로' 34기 출연진이 최종 선택을 앞두고 있다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 영호, 영철, 광수가 최종 선택을 앞두고 서로 다른 태도를 보이면서 러브라인에 변화가 생긴다.25일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 랜덤 데이트를 통해 처음 단둘이 만나는 영호와 순자의 모습이 공개된다. 영자에게 꾸준히 호감을 받아온 영철과 정숙의 선택을 받아온 광수 역시 자신의 마음을 표현하며 최종 선택을 고민한다.영호는 순자와 랜덤 데이트에 나서 서로에 대해 알아가는 시간을 갖는다. 그는 순자에게 동생들과 함께 거주한 기간을 비롯해 이직 가능성, 대학원 일정, 부모님의 고향 등을 구체적으로 질문한다. 이에 순자는 "지금 3일 데이트 중에 제일 마음이 덜 불편하다"며 이전보다 편안한 마음을 표현한다.순자는 영호의 생각도 직접 확인한다. 그는 "저랑 둘이 있어 보니까 어때요?"라고 묻고, 영호는 "제가 생각했던 거랑 똑같다"고 답한다. 영호가 어떤 의미로 이같이 말했는지 이번 데이트 이후 두 사람의 관계가 달라질지 관심이 모인다.영자는 영철과 따로 대화하며 다시 한번 자신의 마음을 전한다. 그는 "밀당하는 것도 싫고 간 보는 것도 싫다"며 "저는 영철 님으로 정했다"고 고백한다. 이에 영철은 "너무 감사하고 감동이다. 밖에서 한번 만나봐야 된다고 생각한다"고 화답한다.하지만 영자는 "저는 지금 마음에 여유가 없어서"라며 영철의 확실한 의사를 확인하려 한다. 그러자 영철은 "그럼 내가 (영자 님을) 최종 선택해서 알아보고 싶은 마음이 있다고 얘기하면 여유가 좀 생기나?"라고 되묻는다.광수는 정숙과의 관계를 두고 고민에 빠진다. 그는 룸메이트 영호에게 "(정숙 님과) 마음은 맞는데 고민이 있다"며 최종 선택을 망설이는 이유가 있다고 털어놓는다. 이후 제작진과의 인터뷰에서 "남녀 간의 관계는 무조건 편해서만은 안 된다. 적당한 긴장이 있어야 한다. 정숙 님이 저를 질투나서 미칠 것 같게 만들어주면 더 고(GO)할 것 같다"고 밝힌다.광수의 이야기를 들은 MC 이이경은 "쉽지 않네"라며 놀라움을 드러낸다. 그동안 서로에게 호감을 보여온 광수와 정숙이 최종 선택에서도 같은 마음을 유지할 수 있을지 주목된다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr