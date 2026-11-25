사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 자체 초동 판매량 최고 기록을 세우고 미니 8집 활동을 마무리했다. 이후 이들은 내년 1월 일본 활동 준비에 돌입할 것으로 알려졌다.싸이커스는 지난 24일 방송된 ENA '케이팝업 차트쇼'를 마지막으로 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'(ROUTE ZERO : The CALLING)의 공식 활동을 종료했다.'루트 제로 : 더 콜링'은 트리키 하우스(TRICKY HOUSE)를 벗어나 새로운 세계에 진입한 싸이커스의 이야기를 다룬 '루트 제로'(ROUTE ZERO) 시리즈의 두 번째 앨범이다. 앞서 발매한 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라'(ROUTE ZERO : The ORA)의 세계관을 확장했다. 여러 장르의 음악을 수록해 기존 앨범과 차별화를 시도했다.타이틀곡 '다이너마이트'(DIENAMITE)는 록 장르를 기반으로 제작된 곡이다. 멤버 민재가 작사부터 작곡, 편곡까지 참여했다. 싸이커스는 음악방송에서 록 사운드에 맞춰 강도 높은 안무를 선보였다. 타이틀곡과 다른 분위기의 수록곡 '생츄어리'(Sanctuary)의 스페셜 클립도 공개했다. 해당 영상에서는 격렬한 퍼포먼스 대신 감정 표현에 집중했다.음반 판매량도 증가했다. '루트 제로 : 더 콜링'의 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량)은 37만 장을 넘어서며 팀 자체 최고치를 기록했다. 타이틀곡 뮤직비디오의 조회 수는 공개 4일 만에 1000만 회를 돌파했다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서는 최고 26위를 기록했다. 여러 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트에도 이름을 올렸다.미국 빌보드 세부 차트에서도 성과를 냈다. 싸이커스는 이번 앨범 활동 기간 빌보드 '월드 앨범' 6위, '톱 앨범 세일즈' 17위, '이머징 아티스트' 5위를 각각 차지했다.국내 음악 시상식에서의 수상 소식도 전해졌다. 싸이커스는 최근 열린 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(2026 KGMA)에서 '베스트 아티스트상'을 받았다.싸이커스는 국내 미니 8집 활동을 마친 뒤 일본 활동에 나선다. 내년 1월 20일 일본 세 번째 싱글 '조이'(JOY!)를 발매할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr