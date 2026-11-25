이순재 별세 1주기를 맞았다. / 사진=텐아시아DB

이순재 별세 1주기를 맞았다. / 사진=사진공동취재단

'영원한 현역' 배우 고(故) 이순재가 세상을 떠난 지 1년이 됐다.이순재는 지난해 11월 25일 향년 91세로 별세했다. 1956년 연극 '지평선 넘어'로 배우 생활을 시작한 그는 약 70년 동안 연극과 드라마, 영화, 예능을 오가며 한국 대중문화사와 함께했다.1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 서울대학교 철학과를 졸업했다. 이후 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동하며 본격적으로 방송 무대에 섰다.'사랑이 뭐길래', '목욕탕집 남자들', '야인시대', '토지', '허준', '상도', '이산', '베토벤 바이러스', '엄마가 뿔났다' 등 수많은 작품에 출연했다. 70대에 들어서는 '거침없이 하이킥'과 '지붕뚫고 하이킥' 등 시트콤에도 출연, 기존의 묵직한 이미지를 벗고 코믹 연기를 선보이며 젊은 세대에게도 친숙한 배우로 자리 잡았다.tvN 여행 예능 '꽃보다 할배'에서는 새로운 경험을 주저하지 않는 모습으로 '직진 순재'라는 별명을 얻었다. 연극 무대를 향한 애정도 남달랐다. '장수상회', '앙리할아버지와 나', '리어왕', '고도를 기다리며를 기다리며' 등에 출연했고, 구순을 앞둔 나이에도 긴 대사와 공연 일정을 소화했다.마지막까지 현역 배우로서의 행보를 이어갔다. 2024년 KBS2 '개소리'에서 주연을 맡았고, 같은 해 KBS 연기대상에서 대상을 받으며 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.당시 이순재는 "오래 살다 보니 이런 날도 온다"라며 "나이가 들어도 잘하면 상을 줘야 한다. 공로상이 아니라 연기로 평가해야 한다"고 말했다. 이어 작품을 함께 만든 배우와 스태프에게 공을 돌리며 "평생 동안 많은 도움을 받았다. 진심으로 감사하다"면서 시청자들에게도 감사 인사를 했다.이순재의 행보는 수많은 배우 선후배, 동료에게 울림을 남겼다. 2024년 제60회 백상예술대상에서는 '리어왕'의 한 대목을 직접 선보인 뒤 "예술이란 영원한 미완성이다. 그래서 나는 완성을 향해 끊임없이 도전한다"고 말하며 감동을 선사했다.그가 세상을 떠난 지 1년이 지났지만 약 70년 동안 남긴 작품과 연기 철학은 여전히 대중과 후배 배우들에게 기억되고 있다.한국영상자료원은 이순재를 비롯해 고 윤일봉, 김지미의 1주기를 기리는 추모 특별전 '별들의 시간, 불멸의 신화'를 오는 12월 1일부터 5일까지 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr