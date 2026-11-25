그룹 리센느가 디즈니 '헥스: 마녀왕국'의 OST 작업에 참여했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'헥스: 마녀왕국'이 25일 개봉했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

그룹 리센느(RESCENE)가 디즈니 신작의 엔딩크레딧을 두 곡으로 장식한다. 신곡 'With'에 이어 영화 공식 OST 'Magic'을 커버한 음원도 선보였다.영화 '헥스: 마녀왕국'(감독 제이슨 핸드·조시 트리니다드·폰 비라선손)이 25일 개봉했다. '헥스: 마녀왕국'은 평범한 일상을 살아가던 마녀 모녀 빌리와 앨리스가 예기치 않게 열린 포털을 통해 마법세계 헥스로 향하며 자신들의 비밀에 얽힌 위협을 헤쳐 나가는 이야기다.앞서 리센느의 신곡 'With'가 국내 상영본의 엔딩크레딧 곡으로 삽입된다는 소식이 전해진 가운데 리센느가 커버한 영화 공식 OST 'Magic'도 추가로 삽입됐다. 본편 상영이 끝나고 엔딩크레딧이 시작되면 첫 번째 곡으로 리센느의 'Magic'이 흐른다. 이어 쿠키 영상이 끝난 뒤에는 리센느의 신곡 'With'가 영화의 마지막을 장식한다.'Magic'은 1978년 데뷔한 미국 록 밴드 더 카스(The Cars)의 히트곡을 리센느만의 스타일로 재해석한 곡이다. 리센느 특유의 통통 튀는 음색이 영화의 경쾌한 분위기와 어우러진다. 커버 음원은 영화 개봉일인 25일 정식 발매됐으며 국내외 주요 음원 사이트에서 감상할 수 있다.개봉을 하루 앞둔 지난 24일에는 스페셜 팬 시사회가 열렸다. 시사회 현장에는 마법세계 헥스로 향하는 포털을 구현한 포토존을 비롯해 마법의 묘약을 만드는 실험실, 극 중 앨리스가 딸 빌리를 위해 만든 마법 팔찌를 직접 제작할 수 있는 체험 공간 등이 마련됐다. 일부 관객들은 마녀와 마법사로 분장하고 시사회에 참석했다.'헥스: 마녀왕국'은 '모아나 2'의 공동 연출을 맡았던 제이슨 핸드 감독과 '주토피아', '겨울왕국 2' 등에 참여한 조시 트리니다드 감독, '위시'의 공동 연출을 맡았던 폰 비라선손 감독이 의기투합한 작품이다.'스파이더맨: 뉴 유니버스', '호크아이' 등에 출연한 헤일리 스타인펠드가 빌리의 목소리를 맡았다. 라시다 존스는 빌리의 엄마 앨리스, 조디 포스터는 헥스의 여왕 셀레스트 역을 맡았다.'헥스: 마녀왕국'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr