웬디가 착한 아이 콤플렉스를 털어놓는다. / 사진제공=KBS

웬디가 착한 아이 콤플렉스를 털어놓는다. / 사진제공=KBS

그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 착한 아이 콤플렉스로 겪었던 어려움을 털어놨다. 그는 주변 사람들의 눈치를 보느라 잠을 이루지 못하는 날도 많다고 밝혔다.25일 공개되는 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 감정 토크쇼 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'(이하 '누가찌품') 8회에는 웬디가 게스트로 출연한다. 웬디는 이은지, 통닭천사, 구름약사와 착한 아이 콤플렉스를 주제로 대화를 나눈다.웬디는 2~3년 전부터 자신의 의견을 적극적으로 표현하려고 노력하고 있다고 밝혔다. 첫 솔로 활동을 마친 뒤 매사에 "다 좋아요"라고 답하는 웬디에게 스태프들이 "너의 의견을 얘기해 줘야 우리가 너를 위해 뭐든 해줄 수 있다"고 조언한 것이 계기가 됐다.그러나 착한 아이 테스트에서 웬디는 12개 문항에 모두 해당한다고 답했다. 그는 "4개 정도일 줄 알았는데"라며 당황했다. 특히 '누가 기분 안 좋아 보이면 나 때문인가 싶다'는 문항에 공감했다. 과거에는 상대방의 기분이 좋지 않으면 하루 종일 그 사람 주변을 맴돌며 눈치를 살폈다고 한다. 여전히 이 같은 고민으로 잠을 이루지 못할 때도 있다고 고백했다.웬디는 연습생 시절부터 상대방을 배려하는 습관이 생겼다고 설명했다. 고등학교 3학년 때 연습생 생활을 시작한 그는 1년 반 만에 데뷔했다. 단체 생활에 빠르게 적응하려다 보니 자연스럽게 주변 사람들을 먼저 생각하게 됐다는 것이다. 당시 멤버 조이가 "언니 혹시 착한 아이 콤플렉스 아니냐"고 물었을 때도 웬디는 "진짜 좋아서 하는 거야"라고 답했다고 회상했다.웬디가 달라지는 데에는 필라테스 강사인 절친한 친구의 조언도 영향을 미쳤다. 친구는 웬디에게 "착한 웬디도 단호한 웬디도 너니까, 섞어서 보여줘"라고 말했다. 처음에는 업무와 관련해 자신의 의견을 전달하기까지 5일이 걸렸지만, 최근에는 하루나 반나절이면 의견을 전할 수 있게 됐다. 감정적인 표현을 피하기 위해 인공지능(AI)에 "감정 빼고 단호하게 정리해 줘"라고 요청하기도 한다고 밝혔다. 이에 이은지와 통닭천사도 공감했다.이은지는 테스트에서 12개 문항 중 3개를 체크해 '착한 어른' 판정을 받았다. 그는 상대방의 제안을 거절해야 할 때 자신의 취향을 설명한다고 밝혔다. 규모가 큰 모임에 초대받으면 소모임을 좋아한다고 답하고, 단체 채팅방에 초대받을 때는 개인적으로 연락해 달라고 부탁하는 식이다.8개 문항을 체크한 통닭천사는 비행기를 탈 때도 다른 승객을 신경 쓴다고 털어놨다. 3인석에서는 가운데 자리에 앉는 것을 자처하고, 옆 사람이 불편할까 봐 화장실에 가지 않거나 음료를 마시지 않는다고 설명했다. 그는 "동남아 노선까지는 버틸 수 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.구름약사는 7개 문항에 해당한다고 답했다. 평소 타인을 배려하던 사람이 한 번 실수하면 오히려 부정적인 평가를 받는 경우가 있다며 '기대 위반 효과'를 언급했다. 이어 "비행기 사고가 나도 내 산소마스크부터 쓰는 게 당연하듯 나부터 돌봐야 한다"고 말했다.웬디는 어린 시절부터 주변의 눈치를 보며 자라 거절하는 데 어려움을 겪는다는 30대 시청자의 사연에도 공감했다. 그는 "'아니, 싫어'를 일단 입 밖으로 뱉어보라"고 조언했다.녹화를 마무리하며 웬디는 "완전히 벗어날 수는 없지만 고쳐 나갈 수는 있다"며 "왜 이러는지 고민하는 시간보다 나 자신을 더 사랑하는 시간을 가져보자"고 말했다. 평소 잠이 오지 않을 때 '누가찌품'을 시청한다는 그는 "오래 해 주셔야 해요, 안 그러면 저 잠 못 자요"라며 프로그램에 대한 애정을 나타냈다.'누가찌품'은 매주 수요일 오후 6시에 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr