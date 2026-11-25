'듄: 파트 3'가 12월 16일 개봉한다. / 사진제공=워너브러더스코리아

영화 '듄: 파트 3'(감독 드니 빌뇌브)가 예매 오픈 4시간 만에 전체 예매율 1위에 올랐다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '듄: 파트 3'는 지난 24일 오후 5시 일부 상영관의 예매가 순차적으로 열린 지 4시간 만에 전체 예매율 1위를 차지했다. 전체 극장의 상영 시간표가 공개되기도 전에 예매율 정상에 오르며 흥행 기대감을 높였다.'듄' 시리즈의 마지막 이야기인 '듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받고 폭군이 돼버린 폴(티모시 샬라메 분)과 그에 맞서는 사막의 전사 챠니(젠데이아 분), 이들이 마주하는 거대한 전쟁과 운명적 대립을 그린 액션 블록버스터다.해외에서는 일찌감치 예매 열풍이 불었다. 개봉을 약 8개월 앞둔 지난 4월 북미와 영국 런던 등 19개 극장에서 사전 예매를 진행한 IMAX 70mm 필름 상영 회차는 예매 오픈 직후 전석 매진됐다.지난 10월에는 영국 런던 BFI IMAX 한 곳에서만 예매 오픈 24시간 만에 3만 3000장의 티켓이 팔렸다. 이는 영화 '오디세이'가 보유했던 해당 극장의 역대 첫날 최다 사전 예매 기록인 2만 8000장을 넘어선 수치다.이번 작품에는 티모시 샬라메, 젠데이아, 제이슨 모모아, 플로렌스 퓨, 안야 테일러 조이 등 전편의 주역들이 출연한다. 로버트 패틴슨은 새로운 빌런으로 합류해 극에 긴장감을 더한다.드니 빌뇌브 감독 특유의 영상미와 대규모 전쟁 장면을 다양한 특별관에서도 만나볼 수 있다. '듄: 파트 3'는 IMAX, 돌비 시네마, 4DX, MX4D, 광음시네마, 수퍼플렉스 등 특별 포맷 상영을 확정했다.'듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 국내에서 전 세계 최초로 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr