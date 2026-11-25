[사진 제공: (주)영화사테이크]

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배우 장규리가 데뷔 후 처음으로 스크린에 진출한다.25일 개봉하는 영화 ‘완벽한 집’(감독 정용기)은 보증금과 월세가 모두 0원이라는 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주한 대학생 규빈이 집주인 금림(배종옥 분)과 함께 생활하며 기이한 사건에 휘말리는 이야기를 담은 현실 밀착형 공포 스릴러다.장규리는 극 중 주거 불안을 겪는 대학생 규빈으로 분한다. 내 집 마련을 꿈꾸는 평범한 청년의 현실을 그려내는 동시에 간절히 바라던 공간에서 예상치 못한 사건을 마주하는 인물의 복잡한 내면을 표현한다.특히 장규리는 수수하고 평범한 대학생의 모습부터 금림과의 만남 이후 점차 불안에 휩싸이는 모습까지 폭넓은 감정선을 선보인다. 기묘한 사건이 이어지는 상황에서도 집을 쉽사리 포기할 수 없는 규빈의 심리를 섬세하게 담아낼 예정이다.앞서 진행된 기자간담회에서 장규리는 “처음 시나리오를 읽었을 때 공포라는 배경 속에 현실적인 사회 문제가 자연스럽게 녹아 있다는 점이 흥미로웠다”라며 “집은 가장 편안해야 할 공간인데, 거기에서 공포가 출발한다는 점이 다른 작품과의 차별점이라고 생각했다”라고 밝혔다.전작 ‘포핸즈’에서 밝고 사랑스러운 매력을 지닌 홍재인 역으로 활약했던 장규리는 이번 작품을 통해 공포 장르로 연기 스펙트럼을 확장한다. 첫 스크린 도전에 나선 장규리가 배종옥과 어떤 연기 호흡을 보여줄지 관심이 집중된다.‘완벽한 집’은 이날 전국 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr