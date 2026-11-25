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MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 뮤지와 김대호가 서울의 대표적인 하천을 따라 이색적인 주거 공간을 살펴보는 '사대천(川)왕' 임장이 펼쳐진다.

방송인 김대호가 자신을 둘러싼 '힙스터' 논란에 직접 해명에 나선다.오는 26일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 뮤지와 김대호가 서울의 대표적인 하천을 따라 이색적인 주거 공간을 살펴보는 '사대천(川)왕' 임장이 펼쳐진다.이날 두 사람은 홍제천, 양재천, 안양천, 탄천을 중심으로 자연환경과 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 이른바 '하천 옆세권'을 찾아 나선다. '힙의 정석' 뮤지와 '힙 호소인' 김대호의 조합이 색다른 재미를 예고한다.본격적인 임장에 앞서 출연진은 과거 하천 주변에서 겪었던 추억을 공유한다. 뮤지는 하천이 범람했을 당시 아이들이 스티로폼을 타고 물에 잠긴 길을 지나 등교했던 기억을 떠올린다. 양세형 역시 물에 떠내려오는 물건을 건지기 위해 밧줄을 던졌던 경험을 털어놓는다. 장동민도 물난리 이후 목격한 기묘한 광경을 전하며 이야기의 열기를 더한다.두 사람이 첫 번째로 방문한 곳은 서울 종로구 홍지동에 위치한 단독주택이다. 홍제천 인근에 자리한 이 집은 홍지문과 연결된 성곽을 담벼락으로 활용한 독특한 구조를 자랑한다. 약 45년 전 미군 관사를 분양받은 집주인이 현재까지 거주하고 있는 공간이다.실내에는 오랜 세월의 흔적이 담긴 클래식한 인테리어와 빈티지 소품들이 가득하다. 뮤지는 집 안을 둘러보며 "클래식한 인테리어에 감성이 젖는 느낌"이라고 감탄한다. 특히 2층에는 인왕산 풍경이 한눈에 들어오는 대형 통창이 설치돼 있다. 해당 창은 집주인이 1980년대 직접 수입해 시공한 것으로 알려져 놀라움을 자아낸다.집주인의 감각적인 취향에 김대호는 "진짜 너무 힙하신 분"이라며 감탄한다. 이어 자신 역시 평소 뮤지와 함께 핫플레이스를 즐겨 찾는다고 밝히며 남다른 '힙부심'을 드러낸다.그러나 스튜디오 출연진은 김대호의 주장에 의심의 눈초리를 보낸다. 이에 뮤지가 직접 김대호의 평소 모습을 증언하며 지원사격에 나선다. 과연 김대호가 '힙 호소인'이라는 수식어를 벗고 진정한 힙스터로 인정받을 수 있을지 궁금증을 자아낸다.한편 MBC '구해줘! 홈즈'는 오는 26일 오후 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr