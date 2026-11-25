정준하가 남다른 언어 재능을 지닌 아들의 근황을 공개했다./사진=텐아시아DB

정준하가 남다른 언어 재능을 지닌 아들의 근황을 공개했다./사진제공=SBS

방송인 정준하가 남다른 언어 재능을 지닌 아들의 근황을 공개했다.정준하는 지난 24일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 출연했다.이날 정준하는 2013년생 아들 로하의 폭풍 성장 근황을 밝혔다. 그는 아들이 언어에 뛰어난 재능을 보인다며 "국제학교에 다녀서 4개 국어를 한다. 영어, 일본어, 한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"고 자랑했다.아내와의 현실적인 결혼 생활 일화도 웃음을 자아냈다. 정준하는 부부 이벤트에 대해 "예전에는 이벤트를 많이 했는데 지금은 아내가 너무 싫어한다. '이런 거 하지 마십시오'라고 한다"고 말했다. 그러면서도 "결혼기념일이나 아내와 비행기에서 처음 만난 날에는 가끔 전화가 와서 '안방 어디에 있어요? 여기 있는 거예요? 어디 있는 거예요?'라고 묻는다"며 준비를 안 해 진땀을 뺐던 사연을 털어놨다.결혼 10주년을 맞아 일본에서 결혼식을 올리려다 거절당한 일화도 공개했다. 정준하는 "10주년 때 일본에서 결혼식을 하려고 마음먹었는데 아내가 '됐습니다. 돈 아끼십시오. 그 돈 절 주십시오'라고 했다"며 아내의 단호한 답변을 전했다. 이어 송진우가 여장하고 아내와 사진을 찍는 장면을 보며 "내가 저렇게 했다면 아내가 '제정신입니까? 뭐 하는 짓입니까?'라고 했을 것"이라며 특유의 나긋나긋하면서도 단호한 말투를 재현했다.한편 정준하는 2012년 10세 연하의 재일교포 출신 승무원 니모와 결혼해 슬하에 2013년생 아들 로하를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr