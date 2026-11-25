방송인 유재석이 나경은과 갈등이 생겼을 때 바로 사과하는 편이라고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 나경은과 갈등이 생겼을 때 바로 사과하는 편이라고 밝혔다. / 사진제공=SBS

방송인 유재석이 아내 나경은과 갈등이 생겼을 때 바로 사과하는 편이라고 밝혔다.지난 24일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 가수 비(정지훈)와 배우 김재욱이 '틈 친구'로 출연해 유재석, 유연석과 함께 신촌 일대를 찾았다.이날 네 사람은 첫 번째 미션 장소로 신촌에서 체육관을 운영하는 결혼 3년 차 신혼부부를 만났다. 아내는 "연애할 때는 한 번도 안 싸웠는데 결혼하니 전쟁이다. 냉장고에 두부를 왜 그냥 뒀는지 묻다가 1년 전 문제까지 나온다"고 토로했다. 이에 비는 "1년 전 이야기는 다시 끄집어내지 마라"며 남편 편을 들었고, 유재석은 "이야기를 하다 보니 그렇게 된 것"이라며 아내 입장을 대변했다. 비가 "형님도 그러시냐"고 묻자 유재석은 "저는 그렇게 되면 바로 '알았어, 깜빡했네, 다음부터 해놓을게'라고 한다"며 나경은에게 즉시 사과한다고 답했다.비는 12월 연말 콘서트에 유재석 가족을 초대하며 "이번에는 노출이 없다"고 선을 그었다. 유재석과 유연석이 "왜 남의 콘서트에 가서 자꾸 옷을 벗느냐"고 타박하자 비는 "사람들이 이상하게 그걸 바란다"고 해명했다. 이에 유재석은 "네가 옷을 벗을 수도 있는데 가족들과 같이 가기는 좀 그렇다. 그냥 나만 가겠다"고 받아쳤다.비의 반전 건강 상태도 공개됐다. 유재석은 "관리를 열심히 하지만 허점이 많다. 고지혈증이 있다고 들었다"고 폭로한 데 이어, 점심 메뉴로 오징어볶음을 고르고 디저트로 생크림을 추가한 와플까지 주문하는 비에게 "너 지방간 있다며", "지방간 아니세요?"라고 연이어 핀잔을 줬다.이날 네 사람은 첫 번째 미션 2단계에 이어 김재욱의 활약으로 두 번째 미션 3단계까지 성공했다. 방송 말미에는 배우 김우빈과 양현민이 다음 회 게스트로 예고됐다.한편, 유재석은 강남구 논현동에 있는 펜트하우스를 86억 6570만 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다. 유재석은 논현동에 위치한 건물과 토지를 각각 82억 원, 116억 원에 매입하기도 했다. 당시에도 대출 없이 전액 현금으로 지불했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr