넷플릭스 '솔로지옥3'에 출연한 후 뒤늦게 인연을 맺은 이관희와 유시은. / 사진=이관희·유시은 SNS

'솔로지옥3' 출신 농구선수 이관희와 인플루언서 유시은이 결혼식 민폐 하객 논란에 대해 사과했지만, 대중의 반응은 여전히 싸늘하다.두 사람은 지난 24일 각자의 SNS를 통해 신랑 신부가 입장하기도 전에 버진로드를 걸었던 행동에 대해 "무지하고 경솔했다"며 잘못을 인정하고 사과문을 게재했다.이들은 "예배식의 주인공인 신랑과 신부의 입장을 충분히 헤아리지 못한 점을 반성하고 사과한다"며 "이번 일을 계기로 스스로를 깊이 돌아보고, 작은 말과 행동에도 더욱 신중하도록 노력하겠다"고 고개를 숙였다.그러나 누리꾼들의 반응은 여전히 싸늘하다. 일부는 "나쁜 의도는 없었을 것 같다"고 두둔하면서도, "너무 생각이 짧아 할 말이 없다", "버진로드는 어린아이들도 올라가면 부모가 만류하는 곳이다", "저곳을 걸어 다닐 생각조차 해본 적이 없다", "초등학생도 저러지는 않는다. 비판받을 만하다" 등의 반응을 보이고 있다.이번 논란은 같은 '솔로지옥3' 출신 윤하정이 지난 23일 자신의 결혼식 후일담을 공개하면서 불거졌다. 지난달 비연예인 연인과 결혼식을 올린 윤하정은 관련 영상에서 "당일에는 정신이 없어 모든 일정이 끝난 뒤에야 알게 된 최악의 이야기"라며 당시 상황을 전했다.윤하정은 "제 결혼식을 자기들 결혼식 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다"며 "어떤 커플이 주례대 앞에 가서 혼인서약서를 들춰보고, 신랑 신부가 결혼하기도 전에 마치 본인들 결혼식인 것처럼 버진로드를 걸어 다니며 상황극을 했다"고 밝혔다.이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 커플이 이관희와 유시은이 아니냐는 추측이 확산했다. 유시은이 자신의 유튜브 채널에 공개했던 윤하정의 결혼식 방문 브이로그 속 장면이 윤하정의 설명과 일치했기 때문이다.현재 삭제된 해당 영상에는 결혼식장에 일찍 도착한 이관희와 유시은이 결혼식 행진곡을 부르며 버진로드를 걸어가는 모습이 담겼다. 두 사람은 단상 앞에서 "신랑 인사"라고 말하며 인사하거나 춤을 추기도 했다.한편 윤하정과 이관희, 유시은은 모두 2023년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 출연했다. 당시 윤하정은 이관희에게 호감을 드러냈지만 최종 커플로 이어지지는 않았다. 이관희와 유시은 역시 방송에서는 각각 다른 출연자를 선택했으나, 이후 연인으로 발전해 지난 7월 열애 사실을 공식 인정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr