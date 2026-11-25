전 JTBC 아나운서 강지영이 가수 테이의 뒤를 이어 라디오 DJ를 맡았다. / 사진=텐아시아DB, JTBC

강지영이 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'의 새 DJ로 나서 청취자들과 첫인사를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 'Mhz 므흐즈: MBC RADIO' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 강지영이 3년 6개월 만에 '굿모닝FM'에서 하차한 가수 테이의 뒤를 이어 새 DJ를 맡은 소감을 밝혔다.25일 방송된 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'(이하 '굿모닝FM')에서는 새 DJ 강지영이 청취자들에게 첫인사를 건넸다. 그는 과거 MBC 아나운서 공채에 도전했던 경험을 떠올리며 "제가 MBC로 출근하기까지 무려 15년이 걸렸다"고 말했다.강지영은 2011년 방송된 MBC 아나운서 공개 채용 프로그램 '신입사원'에 참가했으나 최종 8위로 탈락했다고 설명했다. 이어 "이후 저는 JTBC로 갔고 14년 동안 구르고 깎이고 다듬어져서 이렇게 오늘 MBC로, DJ로 돌아왔다"고 밝혔다.첫 방송을 앞두고 잠을 이루지 못한 사연도 털어놨다. 그는 "첫 방송은 긴장할 수밖에 없는 것 같다. 밤을 꼴딱 새웠다. 잠이 안 오더라"며 "조금만 이해해 주시면 긴장 풀어보겠다"고 말했다. 이어 "새벽 3시에 일어나서 우동 한 그릇 먹고 정신 차리고 왔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.강지영은 2011년 JTBC 아나운서로 입사해 '정치부회의', '뉴스룸' 주말 앵커 등을 맡았다. 지난해 4월 JTBC를 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 전향했으며, 이후 넷플릭스 예능 '데블스 플랜2: 데스룸'에 출연하는 등 활동 영역을 넓혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr