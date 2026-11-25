유튜버 아옳이(본명 김민영)가 남자친구와 프랑스 파리에서 초호화 여행을 즐겼다.최근 아옳이는 자신의 SNS에 "버킷리스트였던 르브리스톨 호텔. 저랑 룸투어 하실래유?!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 아옳이는 프랑스 파리의 고풍스러운 건축물을 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 버건디 컬러의 니트에 블랙 핫팬츠, 롱부츠를 매치한 그는 늘씬한 각선미를 드러냈다. 객실 한편에 놓인 풍성한 장미 꽃다발과 클래식한 인테리어 역시 눈길을 끈다.특히 아옳이가 머문 호텔의 남다른 숙박비가 이목을 사로잡는다. 르브리스톨 파리는 1925년 문을 연 호텔로, 프랑스 최고급 호텔에 부여되는 팔라스 등급을 획득한 곳이다. 프랑스 특유의 고전적인 인테리어와 정원, 실내 수영장 등을 갖추고 있다.해당 호텔의 스위트룸은 1박에 약 500만원부터 시작하며 디럭스 스위트룸은 700만~1000만원에 달한다. 상위 등급의 스위트룸은 1000만원을 훌쩍 넘어선다. 아옳이가 오랜 버킷리스트를 실현하며 럭셔리한 일상을 만끽하는 모습이다.한편 아옳이는 카레이서 서주원과 2018년 결혼했으나 2022년 이혼했다. 최근 한의사 남자친구와 공개 열애를 이어가고 있으며 프랑스 여행 근황을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr