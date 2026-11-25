가수 선미의 백댄서로 이름을 알린 댄서 겸 배우 차현승이 백혈병 완치 후 꾸준히 운동에 매진하고 있다.차현승은 최근 자신의 SNS를 통해 헬스장에서 찍은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 차현승은 민소매 티셔츠에 짧은 반바지를 입고 운동 기구에 앉아 거울 셀카를 찍고 있다. 넓은 어깨와 우람한 팔뚝, 탄탄한 허벅지 근육 등 다부진 체격이 눈길을 끈다. 운동으로 다져진 선명한 근육질 몸매가 감탄을 자아낸다.특히 백혈병 완치 판정을 받은 지 1년도 채 지나지 않은 시점이라는 점에서 차현승의 근황은 더욱 의미가 깊다. 최근 마라톤 대회에 참가했던 차현승은 웨이트 트레이닝까지 꾸준히 이어가며 자기 관리에 열중하는 모습이다.앞서 차현승은 지난해 6월 백혈병 진단을 받고 항암 치료에 돌입했다. 삭발과 무균실 생활 등 힘겨운 투병 과정을 거친 그는 지난해 12월 22일 완치 판정을 받았다는 소식을 전했다.올해 초까지만 해도 고강도 운동에 제약이 있었던 차현승은 점차 체력을 끌어올리며 일상을 되찾았다. 지난 7월에는 '워터밤 서울 2026'에서 선미와 재회해 고난도의 안무를 소화했으며, 최근에는 10㎞가 넘는 마라톤 코스까지 완주했다. 투병 생활을 딛고 다양한 운동에 도전하는 그의 행보가 뭉클함을 안긴다.한편 1991년생인 차현승은 선미의 백업 댄서로 활동하며 대중에 얼굴을 알렸다. 특히 2018년 선미와 함께한 워터밤 무대로 큰 화제를 모았다. 이후 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1, '피지컬: 100', Mnet '비 엠비셔스' 등에 출연했으며 배우로도 활동 영역을 넓혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr