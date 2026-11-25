사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 한파에 대비한 롱패딩 패션으로 청순한 매력을 뽐냈다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "비가 오고 나서 한파가 시작되었어요 저처럼 추위를 많이 타서 한겨울에 롱패딩을 포기할 수 없다면"이라며 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 밝은 아이보리색 롱패딩을 입고 한쪽 다리를 앞으로 내밀며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 풍성한 회색 퍼 장식이 돋보이는 패딩에 검은색 와이드 팬츠와 짙은 색상의 신발을 매치해 편안하면서도 세련된 겨울 스타일링을 완성했다. 허리 벨트로 실루엣을 살린 롱패딩과 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 31기 순자는 노란색 의자에 앉아 몸을 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 패딩의 지퍼를 열어 안쪽의 밝은 상의를 드러낸 모습으로 두 손을 무릎 앞에 모은 자연스러운 자세가 눈길을 끈다. 얼굴을 감싸듯 자리한 풍성한 퍼 장식과 부드럽게 내려오는 웨이브 헤어가 단아한 미모를 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 31기 순자는 붉게 물든 단풍나무 사이에서 흰색 종이컵을 두 손으로 감싸 입가에 가져가고 있다. 컵 너머로 카메라를 바라보는 또렷한 눈빛이 인상적이며, 한쪽 팔에 걸친 커다란 검은색 가방이 밝은 패딩과 대비를 이룬다. 길게 내려오는 패딩의 풍성한 실루엣이 가을 낙엽으로 뒤덮인 풍경과 어우러져 계절감 있는 모습을 완성했다.마지막 사진에서 31기 순자는 조명이 비치는 밝은색 벽 앞에 서서 두 팔을 교차한 채 정면을 바라보고 있다. 무릎 아래까지 내려오는 롱패딩의 전체적인 디자인이 드러나는 가운데, 목 주변을 감싼 회색 퍼와 차분하게 늘어뜨린 긴 머리가 조화를 이룬다. 은은한 조명 아래 또렷한 이목구비와 자연스러운 표정이 청순한 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "첨 볼때부터 내 딸을 너무나 닮은데가 많아 응원하며 봤어요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "잘 어울려요", "날씬한 순자님이 입어서 더 돋보이는거 같아요", "너무 청순 하니 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.31기 순자는 '나는 솔로' 출연 이후 패션 브랜드와 관련된 SNS 콘텐츠를 선보이며 활동 영역을 넓히고 있다. 최근에는 가을 의상과 가방을 소개하는 광고 게시물을 공개한 데 이어 겨울철 롱패딩 스타일링까지 선보이며 패션 분야에서도 존재감을 드러내고 있다. 특히 계절에 맞춘 다양한 의상을 직접 착용하고 자연스러운 일상 사진으로 소개하는 행보가 눈길을 끈다.한편 31기 순자는 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서 최종 커플이 된 경수와 실제 연인으로 발전해 공개 열애를 이어가고 있다. 최근에는 경수와 함께 촬영한 네 컷 사진을 공개하며 데이트 근황을 전하기도 했다.31기 순자는 경수와의 일상뿐 아니라 패션 관련 SNS 콘텐츠와 다양한 활동을 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr