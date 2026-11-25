최미나수가 '니돈내산' 정규 편성 라인업에 합류했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

김숙, 이준, 최미나수가 '니돈내산' 정규 편성 라인업에 합류했다./사진제공=ENA

ENA 예능 프로그램 '니돈내산'이 파일럿 방송의 호응에 힘입어 2달 만에 정규 편성을 확정했다.ENA 측은 25일 신규 예능 '니돈내산'이 오는 12월 20일 오후 8시 첫 방송된다고 밝혔다. 지난 추석 연휴 파일럿으로 선보인 이 프로그램은 정체를 숨긴 '소비 본체'와 그 소비를 그대로 따라 하는 '소비 아바타'를 통해 스타들의 일상과 소비 성향을 들여다보는 관찰 예능이다.정규 시즌에는 파일럿 방송에서 호흡을 맞춘 방송인 김숙과 배우 이준, 최미나수가 다시 합류한다. '취향 복제 아바타 소비'라는 부제 아래 영수증에 담긴 스타들의 취향을 분석하고 아바타의 정체를 추리하는 과정이 담길 예정이다. 파일럿 때 함께했던 박준면, 윤은혜, 조나단, 현봉식은 이번 라인업에서 제외됐다.파일럿 방송 당시 소비 패턴을 분석하는 역할을 맡았던 김숙은 이번 시즌에서도 중심을 잡는다. 판교 일대 편의점과 분식집, 헬스장 위주의 소박한 일상을 공개했던 이준은 색다른 소비 생활을 선보이며, 이준의 소비 아바타로 나서 상반된 소비 방식을 보여줬던 최미나수 역시 감각적인 소비 취향을 공개한다.제작진은 "동일한 소비 속에서 나타나는 스타들의 서로 다른 소비 기준과 그 차이에서 나오는 호흡이 프로그램의 강점"이라며 "세 사람 외에도 새롭게 합류할 출연진들의 소비를 통해 맛집, 패션, 뷰티 등 다양한 정보를 전할 계획"이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr