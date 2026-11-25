그룹 라이즈(RIIZE)가 내년 멕시코 대형 음악 축제 무대에 오른다.
지난 24일(현지시간) '테카테 팔 노르테 2027'(Tecate Pa'l Norte 2027) 측이 공개한 라인업에 따르면 라이즈는 내년 3월 26~28일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원에서 열리는 페스티벌에 출연한다. 공개된 라인업 가운데 K팝 아티스트는 라이즈가 유일하며, 공연 첫날인 26일 무대에 오른다.
2012년 시작된 테카테 팔 노르테는 하루 10만 명 이상의 관객이 찾는 라틴 아메리카 대표 음악 축제 중 하나다. 내년에는 개최 15주년을 맞는다.
라이즈는 올해 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 열린 '롤라팔루자'를 비롯해 미국 '오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌', 멕시코 '테카테 엠블레마' 등 북미와 남미의 주요 음악 축제에 잇달아 출연했다.
오는 26일에는 미국 뉴욕에서 열리는 제100회 '메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드'에 유일한 K팝 그룹으로 참여한다.
한편 라이즈는 지난 10월 프롤로그 싱글 'Insomnia'(인섬니아)를 발매했으며, 내년 1분기 두 번째 정규앨범 발매를 앞두고 있다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
지난 24일(현지시간) '테카테 팔 노르테 2027'(Tecate Pa'l Norte 2027) 측이 공개한 라인업에 따르면 라이즈는 내년 3월 26~28일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원에서 열리는 페스티벌에 출연한다. 공개된 라인업 가운데 K팝 아티스트는 라이즈가 유일하며, 공연 첫날인 26일 무대에 오른다.
2012년 시작된 테카테 팔 노르테는 하루 10만 명 이상의 관객이 찾는 라틴 아메리카 대표 음악 축제 중 하나다. 내년에는 개최 15주년을 맞는다.
라이즈는 올해 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 열린 '롤라팔루자'를 비롯해 미국 '오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌', 멕시코 '테카테 엠블레마' 등 북미와 남미의 주요 음악 축제에 잇달아 출연했다.
오는 26일에는 미국 뉴욕에서 열리는 제100회 '메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드'에 유일한 K팝 그룹으로 참여한다.
한편 라이즈는 지난 10월 프롤로그 싱글 'Insomnia'(인섬니아)를 발매했으며, 내년 1분기 두 번째 정규앨범 발매를 앞두고 있다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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