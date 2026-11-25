그룹 라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 내년 멕시코 대형 음악 축제 무대에 오른다.지난 24일(현지시간) '테카테 팔 노르테 2027'(Tecate Pa'l Norte 2027) 측이 공개한 라인업에 따르면 라이즈는 내년 3월 26~28일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원에서 열리는 페스티벌에 출연한다. 공개된 라인업 가운데 K팝 아티스트는 라이즈가 유일하며, 공연 첫날인 26일 무대에 오른다.2012년 시작된 테카테 팔 노르테는 하루 10만 명 이상의 관객이 찾는 라틴 아메리카 대표 음악 축제 중 하나다. 내년에는 개최 15주년을 맞는다.라이즈는 올해 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 열린 '롤라팔루자'를 비롯해 미국 '오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌', 멕시코 '테카테 엠블레마' 등 북미와 남미의 주요 음악 축제에 잇달아 출연했다.오는 26일에는 미국 뉴욕에서 열리는 제100회 '메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드'에 유일한 K팝 그룹으로 참여한다.한편 라이즈는 지난 10월 프롤로그 싱글 'Insomnia'(인섬니아)를 발매했으며, 내년 1분기 두 번째 정규앨범 발매를 앞두고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr