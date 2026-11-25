래퍼 양홍원과 모델 원현주가 이혼한 가운데 두 사람의 과거 영상이 재조명되고 있다. / 사진=SNS 갈무리

사진=SNS 갈무리

래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 파경을 맞은 가운데, 과거 양홍원이 아내 원현주에게 보인 일부 행동이 뒤늦게 재조명되고 있다.지난 9월 양홍원의 팬 SNS 계정에는 "레전드 행동"이라는 문구와 함께 영상 한 편이 게재됐다.공개된 영상에는 원현주가 소파에 기댄 채 딸을 다리 위에 앉히고 "이제 집안일을 시작해 볼 거야"라고 말하는 모습이 담겼다. 이어 딸에게 "루아도 도와줘야 돼"라고 이야기했다.그러자 옆에 누워 있던 양홍원은 "담배 피우고 올 테니까 시작해 놓으세요"라고 말한 뒤 자리에서 일어났다. 원현주의 반응을 담은 듯한 "네..."라는 자막과 함께 촬영진으로 추정되는 이들의 웃음소리가 담겼다.원현주는 현관으로 향하는 양홍원을 웃으며 노려봤고, 영상에는 '마인드 컨트롤', '인내심 MAX'라는 자막이 등장했다. 원현주가 입술을 깨무는 모습도 포착됐다.이후 양홍원은 나가려던 발걸음을 멈추고 원현주에게 다가가 "같이 시작할까?"라며 분위기를 풀려 했다. 하지만 원현주는 "아니야"라며 거절했고, 양홍원은 다시 한번 "미안해"라고 사과했다.원현주는 못마땅한 표정을 지으면서도 "담배 피우고 와야 시작이 되지"라고 말했고, 양홍원은 흡연을 위해 다시 현관으로 향했다.두 사람은 약 8년간 교제한 뒤 2023년 혼인신고를 했다. 이듬해 11월 딸을 얻었고, 가족의 일상을 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 공개해왔다. 결혼식은 지난달 18일 올렸다.그러나 결혼식 닷새 뒤 양홍원이 결혼 전 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 양홍원의 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했지만, 객실 안에서 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.하지만 원현주가 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝히면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 37일 만에 각자의 길을 걷게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr