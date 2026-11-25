키스오브라이프 / 사진=S2엔터테인먼트

키스오브라이프 / 사진=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 데뷔 후 처음으로 겨울 시즌송을 발표한다. 그동안 강렬한 퍼포먼스와 에너지 넘치는 음악을 선보였던 이들이 이번에는 크리스마스를 배경으로 한 사랑 이야기를 들려준다.키스오브라이프는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Greedy'(그리디)를 발매한다. 이번 신보에는 겨울과 크리스마스를 주제로 한 총 3곡이 수록됐다.타이틀곡 'Greedy'는 미디엄 템포의 팝 장르로, 사랑에 빠질수록 상대와 더 많은 시간을 보내고 싶어지는 마음을 표현했다. 좋아하는 음식을 맛보는 순간에 빗대어 사랑하는 사람을 향한 욕심을 풀어낸 것이 특징이다. 서정적인 멜로디에 다양한 악기 사운드를 더해 크리스마스 분위기를 담았다.수록곡 'December Glow'는 크리스마스만큼은 다른 사람이 아닌 자신과 함께 보내달라는 메시지를 담았다. 또 다른 수록곡 'Imperfect Christmas'는 모든 것이 계획대로 흘러가지 않는 크리스마스라도 사랑하는 사람과 함께한다면 충분하다는 이야기를 전한다.키스오브라이프는 그동안 여름과 어울리는 음악으로 주목받았다. 2024년 7월 발표한 'Sticky'는 국내 음원 차트에서 인기를 얻으며 그룹의 대표곡으로 자리 잡았다. 올해 8월에도 여름의 뜨거운 에너지를 담은 'SWEAT'을 발매하며 이러한 이미지를 이어갔다.반면 이번 'Greedy'에서는 기존의 강렬하고 당당한 모습과 다른 분위기를 선보인다. 'SWEAT'이 내면의 자신감과 에너지를 강조했다면, 신곡에서는 러블리하고 포근한 분위기를 보여준다. 처음으로 겨울 시즌송에 도전하는 만큼 키스오브라이프가 보여줄 새로운 음악에도 관심이 모인다.키스오브라이프의 첫 겨울 시즌송 'Greedy'는 이날 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr