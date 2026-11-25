'나인 투 식스'가 25일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS '나인 투 식스'

'나인 투 식스'가 25일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS '나인 투 식스'

배우 박민영이 '나인 투 식스'에서 교제 100일 만에 남자친구의 공개 프러포즈를 받는다. 육성재가 프러포즈 현장을 목격하면서 세 사람이 한자리에서 마주하게 된다.25일 첫 방송되는 SBS 드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 여자가 다정한 남자를 만나 일과 사랑, 행복에 대한 생각을 바꿔 가는 로맨스다.박민영은 크로닉모터스 입사 10년 차 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. 강이지는 업무에 있어서는 빈틈이 없지만 연애에는 서툰 인물이다.강이지는 남자친구 김동석(배유람 분)과 레스토랑을 찾는다. 김동석은 강이지와 같은 회사에 근무하는 영업팀 과장으로, 두 사람이 교제한 지 100일째 되는 날 공개 프러포즈를 준비한다. 꽃다발을 준비하고 악단의 연주까지 마련해 주변 사람들의 이목을 끈다.그러나 강이지는 자신에게 쏟아지는 관심이 달갑지 않다. 공개된 사진 속 강이지는 김동석이 준비한 이벤트에 당황한 표정을 짓고 있다. 두 손으로 얼굴을 가린 채 고개를 숙이기도 한다.이 모습을 지켜보는 한선우(육성재 분)의 모습도 공개됐다. 한선우는 김동석이 강이지에게 프러포즈하는 모습을 유심히 바라보고 있다. 강이지가 원치 않았던 공개 프러포즈 현장에서 세 사람이 마주하게 된 가운데, 강이지가 김동석의 청혼에 어떤 답을 내놓을지 관심이 쏠린다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr