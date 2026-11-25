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그룹 방탄소년단(BTS) 진의 솔로곡 'Epiphany'(에피파니)가 영화 '케이팝 슈퍼스타'(K-Pop: The Debut) 예고편에 등장했다.지난 24일 배급사 롯데엔터테인먼트는 내년 2월 개봉 예정인 영화 '케이팝 슈퍼스타'의 1차 공식 예고편을 공개했다. 진의 'Epiphany'는 극 중 주인공 리지(유지영 분)의 오디션 경연곡으로 사용됐다. 진이 부른 원곡 역시 예고편에 삽입됐다.'케이팝 슈퍼스타'는 벤슨 리 감독이 연출하고 하이브 아메리카와 파라마운트가 제작한 작품이다. 의대 진학 대신 가수의 꿈을 이루기 위해 서울로 향한 리지의 이야기를 다룬다. K팝 걸그룹 글로벌 오디션에 참가한 리지는 첫 미션에서 최하위를 기록한다. 이후 연습과 경연을 거치면서 주변의 기대에서 벗어나 자신만의 음악적 색깔을 찾아간다.영화에는 '케이팝 데몬 헌터스'에서 조이의 목소리 연기를 맡았던 유지영을 비롯해 에릭남, 유지태, 토니 레볼로리, 지아킴, 임시완, 그룹 모모랜드 이아인 등이 출연한다.'Epiphany'는 방탄소년단이 2018년 발매한 정규 3집 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''에 수록된 진의 솔로곡이다. 발매 당시 세계 72개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 차지했다. 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 3억 4582만 회를 돌파했다. 국내 음원 플랫폼 멜론에서도 1억 회 이상 재생됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr