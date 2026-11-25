텐아시아 DB

‘톡파원 25시’

가수 이찬원이 아파트 20층 높이에 달하는 폭포 래펠링을 보고 경악한다.25일 방송되는 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 미국의 초호화 저택부터 인도네시아 마나도, 이탈리아 알바, 폴란드 그단스크까지 세계 곳곳의 이색적인 풍경을 소개한다.먼저 미국 톡파원은 대표적인 부촌으로 꼽히는 애서턴을 방문한다. 역대 ‘톡파원 25시’에서 소개된 주택 중 최고가에 버금가는 저택에는 호텔을 연상케 하는 수영장과 고급스러운 나선형 계단 등이 마련돼 있다. 직원들을 위한 별채 역시 상당한 규모와 시설을 갖추고 있어 출연진은 “저기 살고 싶다”며 감탄한다.인도네시아 마나도에서는 유튜버 육식맨의 발자취를 따라가는 여행이 펼쳐진다. 톡파원은 2~3시간에 걸쳐 구워낸 통돼지구이 ‘바비 푸타르’를 맛보는가 하면 셀카를 찍은 원숭이 ‘나루토’로 유명해진 검은볏마카크원숭이와 사진 촬영에 도전한다.이어 톡파원은 약 60m 높이의 투난 폭포에서 래펠링에 나선다. 아파트 20층에 맞먹는 높이에 이찬원은 “죽어도 못 하겠다”며 고개를 젓는다. 직접 도전에 나선 톡파원은 두려움에 눈물까지 보였다는 후문이다.이탈리아 출신 방송인 알베르토는 화이트 트러플의 명산지인 알바로 향한다. 전문 사냥꾼, 탐지견과 함께 산속을 누비며 화이트 트러플 채취에 나선 알베르토는 갓 채취한 트러플의 맛과 향에 감탄한다. 국제 화이트 트러플 박람회에서는 이탈리아 젊은 세대에게 일명 ‘장원영 트러플 아이스크림’을 직접 만들어주며 현지 반응을 살핀다.폴란드 그단스크에서는 한국의 만두와 비슷한 전통 음식 ‘피에로기’를 맛보고 제2차 세계대전 박물관을 찾아 역사적 의미를 되새긴다.‘톡파원 25시’는 이날 오후 9시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr