신동엽과 성시경이 '2026 KBS 연예대상' MC를 맡는다. / 사진=텐아시아DB

신동엽과 성시경이 '2026 KBS 연예대상' MC를 맡는다. / 사진=텐아시아DB

방송인 신동엽과 가수 성시경이 '2026 KBS 연예대상' MC로 나선다. 오랜 친분을 이어온 두 사람이 연말 시상식에서 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.23일 텐아시아 취재 결과, 신동엽과 성시경은 '2026 KBS 연예대상' MC로 발탁돼 시상식을 이끈다.두 사람은 과거 JTBC '마녀사냥'에서 함께 MC로 활약하며 호흡을 맞췄다. 이후에도 친분을 이어왔으며, 지난 7월에는 신동엽이 성시경의 유튜브 채널에 출연해 '먹을텐데'를 함께 촬영하기도 했다.신동엽은 KBS2 '불후의 명곡'을 비롯해 SBS '미운 우리 새끼', tvN '놀라운 토요일' 등 다양한 예능 프로그램에서 MC로 활약하고 있다. 특히 다수의 연말 시상식에서 진행을 맡으며 능력을 인정받았다.성시경은 가수 활동뿐 아니라 예능 프로그램에서도 꾸준히 존재감을 보여왔다. 현재 방송 중인 KBS2 음악 프로그램 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 MC를 맡아 시청자들과 만나고 있다.두 사람이 12년 만에 다시 'KBS 연예대상' MC로 나선다는 점도 관심을 끈다. 성시경과 신동엽은 2014년 'KBS 연예대상'에서 유희열과 함께 진행을 맡은 바 있다. 당시 세 사람은 안정적인 진행과 재치 있는 입담으로 시상식을 이끌었다. 성시경과 신동엽은 올해 다시 MC를 맡아 오랜만에 시청자들과 만나게 됐다.한편 '2026 KBS 연예대상'의 개최 일시와 장소는 아직 확정되지 않았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr