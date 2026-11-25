배우 김재욱이 서울 강남 8학군 명문고 출신이라고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 김재욱이 서울 강남 8학군 명문고 출신이라고 밝혔다./사진제공=SBS

배우 김재욱이 서울 강남 8학군 명문고 출신이라는 반전 학창 시절을 공개했다.지난 24일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 가수 비(정지훈)와 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 신촌 일대를 찾았다.이날 유재석이 고향을 묻자 김재욱은 "서울 도곡동 출신이다. 초등학교, 중학교, 고등학교를 모두 도곡동에서 나왔다"며 강남 8학군으로 꼽히는 단국대학교사범대학부속고등학교(단대부고) 출신임을 밝혔다.김재욱이 고개를 끄덕이며 자부심을 보이자 유재석은 "본인도 되게 뿌듯해하네"라고 놀려 웃음을 자아냈다. 이에 유연석 역시 "저는 경기고"라며 옆 동네 명문고 출신임을 어필했지만, 유재석이 곧바로 "얘는 전학이다. 경남 진주에서 전학을 갔다"고 폭로했다.김재욱의 반전 과거는 또 있었다. 그는 "운동을 해서 승부욕이 있다. 중학생 때까지 100m 단거리 육상을 했고 구 대표까지 지냈다"고 밝혔다. 이어 "당시 100m 기록이 11초대였다. 이제는 무릎 때문에 20초도 안 나올 것 같지만 승부욕은 남아있다"고 덧붙였다.유재석과의 남다른 체육관 인연도 공개됐다. 유재석이 "같은 체육관에 다니는데 재욱이는 스트레칭 위주로 운동을 하고 말을 안 한다"고 말하자 비는 "원래 말이 많다. 편한 사람이 있으면 말을 잘한다"고 전했다. 유재석이 "불편해서 말을 안 했구나"라며 씁쓸해하자 김재욱은 "선배님을 뵐 때마다 스몰토크를 하고 싶었는데 무슨 주제로 이야기해야 할지 몰랐다. 깍듯하게 인사만 하면서 7~8년을 보냈다"고 해명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr