김명민이 '슬픈 열대'에 출연했다. / 사진제공=마인드마크

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김명민이 '슬픈 열대'에 출연했다. / 사진제공=마인드마크

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김명민에게 7년이라는 공백은 무색했다. 박훈정 감독의 갑작스러운 출연 제안에도 영어부터 액션, 체중 감량까지 짧은 시간 안에 해냈고, 극과 극의 촬영 환경 속에서도 특유의 책임감과 열정을 발휘했다. 오랜만의 스크린 복귀에도 김명민은 여전히 김명민이었다.지난 23일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정)에 출연한 김명민을 만났다. '슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.김명민은 이 작품으로 7년 만에 스크린으로 돌아왔다. 정작 김명민은 기사를 접하고 나서야 이 사실을 알았다고. 그는 "체감상 1~2년 정도였다. 오랜만이라는 느낌이 전혀 없었다. 50줄 넘고 나서부터는 세월이 어떻게 가는지 모르겠다. 빛의 속도로 지나간다"며 웃었다.그동안 김명민은 작품 밖에서의 삶을 충실하게 채워왔다. 코로나19 시기를 기점으로 아들의 입시를 전후해 약 3년간 가족과 온전한 시간을 보냈다.김명민은 "젊었을 때 집에 신경을 많이 못 썼다. 아내가 아이의 예민한 시기에는 같이 좀 있어 달라고 하더라"고 털어놨다. 이어 "처음에는 어색하고 나가고 싶었다. 작품을 핑계로 나가고 싶었는데 1년 지나니 너무 좋았다"고 했다. 그러면서 "그동안 깨닫지 못했던 가족의 중요성을 깨닫게 됐다. 가족 중심이 돼버렸다"고 전했다.그런 김명민에게 '슬픈 열대'는 예고 없이 찾아왔다. 2024년 9월 당시 김명민은 아들의 군 입대를 앞두고 한 달간의 가족 여행을 계획하고 있었다. 그때 박훈정 감독이 콜을 보냈다. 그는 "박 감독이 갑자기 태국으로 가족여행을 가면 안 되냐고 묻더라. 가족 여행 겸 촬영을 하라고. 급작스러웠다"고 회상했다.급하게 출연을 결정내렸던 만큼 준비하는 과정이 누구보다 바빴다. 특히 박 감독은 김명민에게 격조 있고 우아한 액션, 호주·뉴질랜드식 억양을 살린 영어 연기, 다이어트 등을 요청했다고. 이를 모두 준비하는 데 주어진 시간은 한 달 남짓이었다.짧은 시간 안에 김명민은 감독의 요청 사항을 소화해냈다. 먼저 불과 3주 만에 8kg을 감량했다. 호텔 방에서도 틈틈이 액션 연습을 이어가며 캐릭터를 완성해 나갔다. 그는 "오랜만에 감독님과 작품을 하는데 누를 끼칠 수 없었다. 늦게 들어온 티 안내려고 죽기살기로 했다"고 밝혔다.이번에는 촬영 환경이 문제였다. 촬영지는 방콕 베이스캠프에서 차량으로 3시간가량 떨어진 오지 정글이었다. 매일 새벽 2시 30분에서 3시께 숙소를 나서야 했고, 체감온도 45도에 달하는 무더위에 우기까지 겹쳤다. 몇 발자국만 옮겨도 날씨가 달라지는 탓에 같은 장면을 수차례 반복해서 촬영해야 했다.태국의 무더위를 견디고 국내 촬영만 남겨둔 상태였으나 김명민을 기다리고 있던 것은 제주도의 추위였다. 태국 촬영을 마치고 국내로 돌아오면 한결 수월할 것이라 생각했지만, 추운 날씨 탓에 액션을 위한 몸을 푸는 데만 상당한 시간이 걸렸다고. 춤을 추듯 우아하고 격조 있는 사부의 액션을 구현하는 과정에서 크고 작은 부상도 잇따랐다.김명민은 "성한 데가 없었다. 현장에서는 잘 안 아픈데 숙소에 들어가면 너무 아프다. 다음 날 현장에 나가면 또 안 아프다. 약을 한 것처럼 현장에서는 기운이 있는 것 같다"며 웃었다. 이어 "다 같이 고생하지 않나. 책임감 빼면 시체다. 해외 촬영은 일정도 타이트하고 날씨 변수도 워낙 많다. 내가 다쳤다고 촬영이 미뤄지고 그렇게 해서는 안 된다"고 강조했다.작품을 대하는 자세는 여전했지만 삶을 대하는 태도는 한층 여유로워졌다. 김명민은 "예전에 비해 조급함이 있지는 않다. 공백이 중간중간 생기더라도 가족과 함께 시간을 보내는 거니 이해해달라"고 말했다. 이어 "인간 김명민이 매력적이다. '나 너무 괜찮다, 나 너무 매력적이다'라는 생각도 한다. 원래 나르시시스트가 아닌데 그동안 못 해봤던 것들을 하다 보니 그 자체가 매력적이다"라며 미소 지었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr