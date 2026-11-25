'크래시2 : 분노의 도로'가 시즌1보다 한층 커진 스케일을 선보였다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로'

'크래시2 : 분노의 도로' 4회는 시청률 4.4%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. / 사진제공=ENA '크래시2 : 분노의 도로'

'크래시2'에서 이민기와 곽선영 등이 실종된 문희를 구출하고 범죄 조직을 검거하며 시청률 상승까지 이끌었다.지난 24일 방송된 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 4회에서는 교통범죄수사팀 T.C.I가 어현경(문희 분)을 구출하고 범죄 조직을 검거하는 과정이 그려졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 유료 가구 기준 전국 시청률 4.4%를 기록하며 직전 회차(3.6%)보다 0.8%포인트 상승해 자체 최고 기록을 경신했다.남강서에는 불에 탄 차량에서 발견된 시신이 어현경일 수 있다는 소식이 전해졌다. 이때 국수본부장 신소정(박지영 분)이 어현경의 치과 진료 기록을 가지고 찾아오면서 두 사람이 모녀 관계라는 사실도 밝혀졌다. 이후 국수본 감식 결과 시신은 어현경이 아닌 것으로 확인됐다. 그러나 차연호(이민기 분)는 범죄 조직의 총책인 '전도사'의 정체를 알고 있는 어현경이 여전히 위험한 상황에 놓여 있을 것으로 판단했다.차량에서 발견된 시신의 신원도 확인됐다. 그동안 전도사로 의심받던 나해주(최유진 분)가 숨진 채 발견된 것이다. T.C.I는 의식을 되찾은 또 다른 미혼모의 진술을 통해 나해주가 미혼모들을 상대로 불법 사채와 보험 사기를 벌여온 조직을 금융감독원에 신고했다는 사실을 알아냈다. 이를 알게 된 조직원들이 나해주를 살해하려 했던 것으로 드러났다.그사이 차량 트렁크에 갇혀 있던 어현경은 외부에 구조 신호를 보내며 탈출을 시도했다. 이를 발견한 트럭 운전자가 경찰에 신고했고, T.C.I는 곧바로 해당 차량을 추적했다. 차연호와 민소희(곽선영 분)는 도로에서 추격전을 벌인 끝에 용의 차량을 멈춰 세웠지만 트렁크에서 어현경을 발견하지 못했다. 붙잡힌 남성 역시 변호사를 요구할 뿐 그의 행방에 대해서는 진술하지 않았다. 국수본은 해당 남성을 전도사로 보고 조사를 진행했다.하지만 차연호는 용의자가 별다른 저항 없이 체포된 점을 수상하게 여겼다. 이후 나해주가 숨지기 전 확보한 SD카드에서 블랙박스 영상을 확인하면서 사건의 전말이 밝혀졌다. 영상에는 체포된 남성이 전도사의 지시를 받는 모습이 담겨 있었다. 진짜 전도사는 앞서 미혼모가 역과 사고로 숨졌을 당시 차량을 운전했던 인물이었다. 교통사고로 알려졌던 사건이 사실은 전도사가 저지른 살인이라는 사실도 확인됐다.T.C.I는 수사를 이어가며 보험 사기에 가담한 공범들의 신원까지 파악했다. 이들은 서로의 이름을 거꾸로 조합한 가명을 사용했으며 대포차 유통에도 관여하고 있었다. 팀원들은 범죄 조직과 연관된 자동차 수출 중개업체를 조사하다 인천 중고차 수출단지로 향했고, 어현경이 현장의 컨테이너에 갇혀 있다는 사실을 알아냈다.현장에서는 조직원들과 T.C.I 사이에 격투가 벌어졌다. 민소희는 발차기로 상대를 제압했고, 차연호도 몸을 던져 조직원들과 맞섰다. 지대세는 주변 시설물을 활용해 수사에 힘을 보탰다. 차연호가 위험에 처하자 연락을 받고 현장에 도착한 명헌조(정문성 분)까지 합류하면서 국수본과 함께 조직원들을 제압했다.어현경 역시 컨테이너 안에서 탈출을 시도했다. 그는 차량을 이용해 철문을 들이받아 밖으로 빠져나왔고, T.C.I는 도주하던 전도사까지 체포했다. 이로써 어현경의 실종 사건이 해결되고 미혼모들을 노린 범죄 조직의 실체도 밝혀졌다.'크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시 ENA에서 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr