브라운아이드걸스 멤버들이 화이트 드레스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. / 사진='가족같은 브아걸' SNS

브라운아이드걸스 멤버들이 화이트 드레스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. / 사진='가족같은 브아걸' SNS

브라운아이드걸스 멤버들이 화이트 드레스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. / 사진='가족같은 브아걸' SNS

그룹 브라운아이드걸스가 데뷔 20주년을 맞아 소통을 예고했다.지난 25일 SNS 계정 '가족같은 브아걸'에는 "브아걸의 청첩장"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진들 속에는 브라운 아이드 걸스 멤버들이 각자의 개성이 드러나는 화이트 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 이들은 "기쁠 때나 슬플 때나 앞으로도 지금처럼 사이좋게 가족같이 지내겠다"면서 이날 오후 7시 유튜브 채널을 통한 소통을 알렸다.'가족같은 브아걸'은 브라운아이드걸스는 공식 유튜브 채널이다. 올해 20주년을 맞은 이들은 완전체 활동을 예고한 상황이며, 아직 새 음반이나 공연 일정은 발표되지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr