그룹 아이콘 / 사진 제공=143엔터테인먼트

그룹 아이콘(iKON)이 약 3년 만에 팬콘서트를 개최하며 새해 활동을 시작한다.소속사 143엔터테인먼트에 따르면 아이콘은 내년 1월 9~10일 서울 세종대학교 대양홀에서 팬콘서트 'iKON FAN CONCERT in SEOUL -FOUREVER HOMECOMING-'(아이콘 팬 콘서트 인 서울 -포에버 홈커밍-)을 개최한다.아이콘이 팬콘서트를 여는 것은 2024년 개최한 'CURTAIN-CALL'(커튼콜) 이후 약 3년 만이다. 이번 공연에는 김진환, 바비, 송윤형, 정찬우 등 네 멤버가 참여한다. 이들은 음악 무대뿐만 아니라 팬들과 직접 소통할 수 있는 다양한 코너를 마련할 예정이다.올해 아이콘은 월드투어 'iKON FOUREVER WORLD TOUR'(아이콘 포에버 월드 투어)를 통해 해외 각지의 팬들과 만났다. 일본에서는 앙코르 공연도 확정했다.아이콘은 오는 12월 26~27일 일본 요코하마에서 'iKON FOUREVER TOUR in JAPAN [ENCORE]'를 개최한다. 일본 공연을 마친 뒤 서울로 돌아와 국내 팬들과 새해를 맞는다.서울 팬콘서트의 세부 일정과 예매 관련 정보는 추후 아이콘 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr